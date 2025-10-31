Україна бере курс на довголіття: AM SUMMIT 2025 оголосив дорожню карту "Коду продуктивності"

У Києві відбувся AM SUMMIT 2025 — подія про Age Management, що зібрала медиків, науковців, урядовців і бізнес. Мета — закласти підвалини нацстратегії відновлення здоров’я й продуктивності українців у післявоєнний період. Організатор — сервіс персональної превенції AM ONE і його засновник, канд. мед. наук Євген Шагов.

За день пройшли дев’ять панелей за участю понад 40 експертів і близько 700 учасників. Їхні напрацювання увійдуть до "Коду продуктивності. White Paper 2025" — документу з конкретними кроками для держави та бізнесу: інтеграція превентивної медицини, освіта лікарів, реабілітація ветеранів, цифрові рішення й корпоративні програми збереження ресурсу працівників.

"Досвід Хорватії, Югославії та інших держав свідчить: після завершення війни стан здоров’я населення погіршується — зростає кількість ментальних розладів, ССЗ, раку. З іншого боку, примітний приклад Японії, яка після Другої світової зробила ставку на відновлення здоров’я й уже за перше десятиліття змогла підвищити тривалість життя громадян на 13,7 років", — наголосив Євген Шагов. "Тож маємо створити власну культуру довголіття, управління віком, енергією і майбутнім, бо втрачаємо найцінніше — людей. Ми об’єднуємо зусилля бізнесу, науковців, держави для порятунку нації. AM SUMMIT 2025 є тим кроком, з якого Україна почне керувати не лише економікою, а й власним життям", — зазначив він.

Євген Шагов

Серед пропозицій — створення національного центру координації політики довголіття, що поєднає міністерства, академічні установи, регіони та корпоративний сектор. Це дозволить масштабувати профілактику, ранню діагностику і здорові практики на робочому місці та прив’язати їх до економічних індикаторів.

Народна депутатка Оксана Дмитрієва зазначила, що система здоров’я України має базуватися на синергії освіти, науки й технологій. Тоді екосистема довголіття реально працюватиме. Освітні платформи мають формувати відповідальне ставлення людини до власного здоров’я, медична наука (НАМН) — забезпечувати достовірність і стандарти, а цифрові рішення (Мінцифри) — формувати все в єдину систему, щоб кожен громадянин мав персональну карту здоров’я й енергії. Очолити її має компетентна мультидисциплінарна команда на перетині держави, науки й технологій.

Оксана Дмитрієва

"Головним координатором, верхівкою, яка буде ставити завдання перед міністерствами, повинна бути держава. Тож наше завдання — створити Офіси національної координації, які збиратимуть, аналізуватимуть всю інформацію і даватимуть кожному міністерству завдання для виконання", — додала парламентарка.

Бізнес має стати драйвером змін. Превентивні програми, партнерство зі страховими, регулярні чек-апи й цифрові платформи здоров’я підвищують продуктивність і знижують витрати на лікування. White Paper передбачає KPI збереження ресурсу працівників і стандарти здорових робочих місць.

AM SUMMIT матиме щорічний формат: після кожного форуму готуватимуть White Paper — карту дій на рік у межах програми Age Management 365×30.

Україна стрімко старіє, а демографічні втрати через війну — безпрецедентні. Без переходу від "лікувати" до "попереджати" країна ризикує опинитися в пастці витрат на хронічні хвороби. Запропонована модель робить профілактику частиною політики й дає бізнесу економічні стимули вкладатися у здоров’я команд.

Організатори ставлять амбітну мету — до 2055 року вивести Україну в топ-5 націй-довгожителів. "Японія зробила це за 80 років, наша мета — за 30. Це амбітна ціль, недосяжна для однієї особистості, але якщо об’єднаємо зусилля — ми там будемо. Перший крок зроблено сьогодні. Попереду ще 9999", — резюмував Шагов.

Про що говорили спікери на AM SUMMIT 2025 – організатори розповідають на сайті події.