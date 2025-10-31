Украина берет курс на долголетие: AM SUMMIT 2025 объявил дорожную карту "Кода производительности"

В Киеве состоялось AM SUMMIT 2025 — событие об Age Management, собравшем медиков, ученых, чиновников и бизнес. Цель — заложить фундамент нацстратегии восстановления здоровья и продуктивности украинцев в послевоенный период. Организатор – сервис персональной превенции AM ONE и его учредитель, канд. мед. наук Евгений Шагов.

В день прошли девять панелей с участием более 40 экспертов и около 700 участников. Их наработки войдут в "Код производительности. White Paper 2025" — документ с конкретными шагами для государства и бизнеса: интеграция превентивной медицины, образование врачей, реабилитация ветеранов, цифровые решения и корпоративные программы сохранения ресурса работников.

"Опыт Хорватии, Югославии и других государств свидетельствует: после завершения войны состояние здоровья населения ухудшается — растет количество ментальных расстройств, ССЗ, рака. С другой стороны, примечательный пример Японии, после Второй мировой сделавшей ставку на восстановление здоровья и уже за первое десятилетие смогла повысить продолжительность жизни граждан на 13,7 лет", — отметил Евгений Шагов. "Поэтому должны создать собственную культуру долголетия, управления возрастом, энергией и будущим, потому что теряем самое ценное — людей. Мы объединяем усилия бизнеса, научных работников, государства для спасения нации. AM SUMMIT 2025 – тот шаг, с которого Украина начнет руководить не только экономикой, но и собственной жизнью", — отметил он.

Евгений Шагов

Среди предложений – создание национального центра координации политики долголетия, которое объединит министерства, академические учреждения, регионы и корпоративный сектор. Это позволит масштабировать профилактику, раннюю диагностику и здоровые практики на рабочем месте и привязать их к экономическим индикаторам.

Народная депутат Оксана Дмитриева отметила, что система здоровья Украины должна базироваться на синергии образования, науки и технологий. Тогда экосистема долголетия будет реально работать. Образовательные платформы должны формировать ответственное отношение человека к собственному здоровью, медицинская наука (НАМН) – обеспечивать достоверность и стандарты, а цифровые решения (Минцифры) – формировать все в единую систему, чтобы каждый гражданин имел персональную карту здоровья и энергии. Возглавить ее должна компетентная мультидисциплинарная команда на пересечении государства, науки и технологий.

"Главным координатором, верхушкой, которая будет ставить задачу перед министерствами, должно быть государство. Поэтому наша задача — создать Офисы национальной координации, которые будут собирать, анализировать всю информацию и давать каждому министерству задачи для выполнения", — добавила парламентария.

Фото с Оксаной Дмитриевой

Бизнес должен стать драйвером перемен. Превентивные программы, партнерство со страховыми, регулярные чек-апы и цифровые платформы здоровья повышают производительность и снижают затраты на лечение. White Paper подразумевает KPI сохранение ресурса работников и стандарты здоровых рабочих мест.

AM SUMMIT будет иметь ежегодный формат: после каждого форума будут готовить White Paper — карту действий в году в рамках программы Age Management 365×30.

Украина стремительно стареет, а демографические потери из-за войны беспрецедентны. Без перехода от "лечить" к "предупреждать" страна рискует оказаться в ловушке расходов на хронические болезни. Предлагаемая модель делает профилактику частью политики и дает бизнесу экономические стимулы вкладываться в здоровье команд.

Организаторы ставят амбициозную цель – к 2055 году вывести Украину в топ-5 наций-долгожителей. "Япония сделала это за 80 лет, наша цель — за 30. Это амбициозная цель, недостижимая для одной личности, но если объединим усилия — мы там будем. Первый шаг сделан сегодня. Впереди еще 9999", — резюмировал Шагов.

О чем говорили спикеры на AM SUMMIT 2025 – организаторы рассказывают на сайте события.