Радянські інженери вкрали 13 см тепла. Які будинки створили найхолоднішими

Вони потребують більше утеплювача

В Україні є побудовані за часів СРСР багатоповерхівки, стіни яких зробили на 13 см вужчими. Це суттєво вплинуло на утримання тепла, адже замість 51 см товщини, отримали 38.

Що треба знати:

Цегляні багатоповерхівки в Україні погано утримують тепло через досить вузькі стіни

Є місця в будинках, де товщина стіни складає 25 см

Такі багатоповерхівки потребують більшої кількості утеплювача, ніж зі стінами в 51 см

Про це "Телеграфу" розповів заслужений архітектор України, Лауреат державної премії України в галузі архітектури (2003), член-кореспондент Академії архітектури України, професор Сергій Юнаков. За його словами, спочатку в СРСР будували цегляні будинки в 51 см товщиною, а потім почали робити в 38 см.

Тобто різниця склала одну цеглину, що суттєво вплинуло на збереження та затримку тепла у будинку. Адже чим ширша стіна, тим краще. Особливо, якщо зверху ще додати утеплювач.

Цегляний будинок

Юнаков додає, що наразі в будинках, де товщина стіни 38 см, є ділянки, де вона сягає лише 25 см. Це місця для батарей, адже стіни так змодельовані, що батареї просто "з'їли" частину корисного простору. Таке рішення інженери та архітектори прийняли, аби батареї не виглядали зі стін, а були ніби сховані у них.

На момент будівництва таких будинків, усі вони мали відповідати певним нормам щодо кількості цегли, цементу, бетону тощо. І вийшло так, що стіна в 25 см товщиною вписались у ці показники. Однак в результаті такі будинки стали набагато гірше тримати тепло, ніж ті, де товщина цегляної стіни становить 51 см.

Раніше "Телеграф" розповідав про ТОП-5 будинків, в яких українці ризикують замерзнути першими.