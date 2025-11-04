Советские инженеры украли 13 см тепла. Какие дома создали самыми холодными

Они нуждаются в большем количестве утеплителя

В Украине есть построенные во времена СССР многоэтажки, стены которых сделали на 13 см уже. Это существенно повлияло на удержание тепла, ведь вместо 51 см толщины получили 38.

Что нужно знать:

Кирпичные многоэтажки в Украине плохо удерживают тепло из-за довольно узких стен

Есть места в домах, где толщина стены составляет 25 см

Такие многоэтажки нуждаются в большем количестве утеплителя, чем со стенами в 51 см

Об этом "Телеграфу" рассказал заслуженный архитектор Украины, Лауреат государственной премии Украины в области архитектуры (2003), член-корреспондент Академии архитектуры Украины, профессор Сергей Юнаков. По его словам, сначала в СССР строили кирпичные дома в 51 см толщиной, а затем начали производить в 38 см.

То есть разница составила один кирпич, что существенно повлияло на сохранение и задержку тепла в доме. Ведь чем шире стена, тем лучше. Особенно если сверху еще добавить утеплитель.

Кирпичный дом

Юнаков добавляет, что в настоящее время в домах, где толщина стены 38 см, есть участки, где она достигает всего 25 см. Это места для батарей, ведь стены так смоделированы, что батареи просто "съели" часть полезного пространства. Такое решение инженеры и архитекторы приняли, чтобы батареи не выглядывали со стен, а были словно спрятаны в них.

На момент строительства таких домов все они должны были соответствовать определенным нормам относительно количества кирпича, цемента, бетона и т.д. И вышло так, что стена в 25 см толщиной вписалась в эти показатели. Однако в результате такие дома стали гораздо хуже удерживать тепло, чем те, где толщина кирпичной стены составляет 51 см.

