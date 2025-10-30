Врятує від протягів за копійки. Проста порада канадця, яка допоможе зберегти тепло у домі (фото)

Ця проста річ доступна кожному українцю

З настанням холодів та початком опалювального сезону важливо подбати про утеплення оселі. Не менш важливо перевірити вікна, тому що через них у приміщення може проникати холодне повітря та утворюватися протяги.

Для того, щоб утеплити вікна у домі, можна скористатися простим і недорогим способом. Про нього розповів у Reddit економний канадець під ніком WistfulSaudade.

Що мати під рукою

Все, що знадобиться, — це пухирчаста плівка для утеплення вікон. Цей метод виявляється дуже ефективним для захисту від холоду в осінні та зимові морози.

Якщо у вас є можливість купити пухирчасту плівку, то зверху можна накрити її пластиковою плівкою, призначеною саме для цієї мети пише чоловік у Reddit

Як утеплити вікна пухирчастою плівкою

"Телеграф" повідомляє, що пухирчаста плівка відмінно зберігає тепло завдяки безлічі маленьких повітряних комірок. Пластикова основа швидко нагрівається і сама по собі є хорошим ізолятором. Досить трохи зволожити вікно водою, і плівка міцно прилипне до скла.

Пухирчаста плівка на вікнах відмінно зберігає тепло. Фото: youtube.com

Подібна плівка бюджетна. В інтернеті на маркетплейсах її ціна варіюється від 100 і більше гривень.

Скільки коштує плівка для утеплення вікон - ціни

Не забувайте і про штори. Вдень тримайте їх відкритими, особливо коли у кімнату потрапляють прямі сонячні промені. Раніше ми писали детальніше про те, як зігрітися вдома в осінні холоди.

Якщо ви шукаєте більш легкі шляхи утеплити дім, у нас є ще один цікавий і бюджетний лайфхак. Раніше "Телеграф" писав, як зробити саморобну грілку лише з двох інгредієнтів.