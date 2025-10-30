Врятує від протягів за копійки. Проста порада канадця, яка допоможе зберегти тепло у домі (фото)
Ця проста річ доступна кожному українцю
З настанням холодів та початком опалювального сезону важливо подбати про утеплення оселі. Не менш важливо перевірити вікна, тому що через них у приміщення може проникати холодне повітря та утворюватися протяги.
Для того, щоб утеплити вікна у домі, можна скористатися простим і недорогим способом. Про нього розповів у Reddit економний канадець під ніком WistfulSaudade.
Що мати під рукою
Все, що знадобиться, — це пухирчаста плівка для утеплення вікон. Цей метод виявляється дуже ефективним для захисту від холоду в осінні та зимові морози.
Якщо у вас є можливість купити пухирчасту плівку, то зверху можна накрити її пластиковою плівкою, призначеною саме для цієї мети
Як утеплити вікна пухирчастою плівкою
"Телеграф" повідомляє, що пухирчаста плівка відмінно зберігає тепло завдяки безлічі маленьких повітряних комірок. Пластикова основа швидко нагрівається і сама по собі є хорошим ізолятором. Досить трохи зволожити вікно водою, і плівка міцно прилипне до скла.
Подібна плівка бюджетна. В інтернеті на маркетплейсах її ціна варіюється від 100 і більше гривень.
Не забувайте і про штори. Вдень тримайте їх відкритими, особливо коли у кімнату потрапляють прямі сонячні промені. Раніше ми писали детальніше про те, як зігрітися вдома в осінні холоди.
Якщо ви шукаєте більш легкі шляхи утеплити дім, у нас є ще один цікавий і бюджетний лайфхак. Раніше "Телеграф" писав, як зробити саморобну грілку лише з двох інгредієнтів.