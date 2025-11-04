Українська видавнича асоціація запропонувала створити "Культурний пакунок" у рамках зимової підтримки

Асоціація пропонує спрямувати частину державної допомоги українцям на культурні продукти: книжки, театри, музеї та українське кіно

Кілька днів тому президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати пакет "Зимової підтримки" для українців. За його словами, минулої зими майже 14 мільйонів громадян скористалися "тисячею гривень" підтримки та іншими напрямками державних програм.

Українська видавнича асоціація звернула увагу на складну ситуацію в креативних індустріях. Зокрема, у видавничій сфері спостерігається серйозний спад — вересень замість очікуваного зростання показав падіння продажів.

У зв'язку з цим асоціація запропонувала у рамках зимової підтримки впровадити проєкт "Культурний пакунок", який дасть можливість українцям витрачати державну допомогу на культурні продукти.

"Підтримка культурних індустрій має як гуманітарний ефект для держави, так і серйозний вплив на стійкість компаній — тих, хто друкує підручники, історичні книжки, українську літературу", — йдеться у зверненні асоціації.

Водночас досвід програми "Пакунок школяра" показує, що громадяни більше схильні купувати одяг, взуття та канцелярію, ніж книжки або квитки в театр.

Тому в рамках "Культурного пакунку" пропонується зафіксувати певний відсоток від загальної допомоги (наприклад, 30%), який би спрямовувався виключно на культурний продукт: книжки, театри, музеї, українське кіно. Також асоціація пропонує долучити "Пакунок малюка", щоб молоді батьки могли купувати книжки для дітей або набори для розвитку.

"І тоді вийде підхід 360 градусів підтримки державою гуманітарного напрямку. Якщо вже витрачати кошти — то на те, що буде нас розвивати", — зазначив голова Української видавничої асоціації Артем Біденко.