Украинская издательская ассоциация предложила создать "Культурный пакет" в рамках зимней поддержки

Ассоциация предлагает направить часть государственной помощи на культурные продукты: книги, театры, музеи и украинское кино

Несколько дней назад президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить пакет "Зимней поддержки" для украинцев. По его словам, минувшей зимой почти 14 миллионов граждан воспользовались "тысячей гривен" поддержки и другими направлениями государственных программ.

Украинская издательская ассоциация обратила внимание на сложную ситуацию в творческих индустриях. В частности, в издательской сфере наблюдается серьезный спад — сентябрь вместо ожидаемого роста показал падение продаж.

В связи с этим ассоциация предложила в рамках зимней поддержки внедрить проект "Культурный пакунок", который позволит украинцам тратить государственную помощь на культурные продукты.

"Поддержка культурных индустрий оказывает как гуманитарный эффект для государства, так и серьезное влияние на устойчивость компаний — тех, кто печатает учебники, исторические книги, украинскую литературу", — говорится в обращении ассоциации.

В то же время опыт программы "Пакет школьника" показывает, что граждане больше склонны покупать одежду, обувь и канцелярию, чем книги или билеты в театр.

Поэтому в рамках "Культурного пакета" предлагается зафиксировать определенный процент от общей помощи (например, 30%), который направлялся бы исключительно на культурный продукт: книги, театры, музеи, украинское кино. Также ассоциация предлагает приобщить "Упаковку малыша", чтобы молодые родители могли покупать книги для детей или наборы для развития.

"И тогда получится подход 360 градусов поддержки государством гуманитарного направления. Если уж тратить средства — то на то, что будет нас развивать", — отметил глава Украинской издательской ассоциации Артем Биденко.