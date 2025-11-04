Європейські суди не довіряють ВАКС та всій антикорупційній вертикалі. Вони констатують відсутність у них фундаментальних гарантій процесуальної справедливості та захисту прав людини. Про це написав відомий юрист, адвокат Ростислав Кравець, коментуючи відмову в екстрадиції Костянтина Жеваго Апеляційного суду Парижа.

"Європейський суд фактично виніс вирок не тільки ВАкСу та його апеляційній палаті, а й всій антикорупційній вертикалі, створеної на гроші американських платників податків в Україні. Він констатує відсутність у ВАкСі фундаментальних гарантій процесуальної справедливості та захисту прав людини", – написав він.

Зокрема, поміж проблем у Вищому антикорсуді юрист відзначив розподіл справ у ручному режимі. Також яскравий приклад беззаконня, який він наводить, – справа ексголови Верховного суду Всеволода Князєва, де іноземці здійснювали НСРД без дозволів слідчих суддів, а обшуки проводилися за відсутності понятих.

Про це знають як антикорактивісти, так і НАБУ, але мовчать та успішно використовують, вважає Кравець. Водночас, пише він, активісти здіймають галас у справах, які зачіпають їхні інтереси – ексголови Укренерго Кудрицького чи ексголови Нафтогазу Коболєва.

Він повідомив, що в інших країнах вертикалі, подібні на ВАКС–НАБУ–САП, вже давно визнанні політично-мотивованими та неефективними. Вони створюються для зовнішнього впливу та розправ з тими, хто не хоче підкорятись певні групу осіб.

Загалом, експерти неодноразово наголошували на необхідності ліквідувати антикорупційні органи в Україні. Поміж їхніх аргументів: зрощення ВАКС з НАБУ і САП – фактичне перетворення їх на тоталітарний репресивний апарат; велика кількість корупційних скандалів, повʼязаних із детективами НАБУ та суддями ВАКС; низька ефективність роботи антикорструктур, на які держава витрачає мільярди – у кілька разів більше коштів, ніж отримує; аморальні дії суддів, які отримуючи від держави квартири та зарплати на сотні тисяч, відсуджують мільйони за надуманими підставами.

Як повідомлялося раніше, 29 жовтня Апеляційний суд міста Парижа після аналізу матеріалів, наданих Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) та адвокатами, відмовив у екстрадиції українського бізнесмена, екснародного депутата Костянтина Жеваго. У повідомленні стверджувалося, що французький суд не прийняв доводи української сторони щодо гарантій забезпечення Жеваго права на справедливий та неупереджений судовий розгляд, визнавши, що існують суттєві ризики порушення його фундаментальних прав.