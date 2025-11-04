Европейские суды считают ВАКС и антикоррупционную вертикаль в Украине нарушителями фундаментальных принципов прав человека – адвокат

Европейские суды не доверяют ВАКС и всей антикоррупционной вертикали. Они констатируют отсутствие у них фундаментальных гарантий процессуальной справедливости и защиты прав человека. Об этом написал известный юрист, адвокат Ростислав Кравец, комментируя отказ в экстрадиции Константина Жеваго Апелляционного суда Парижа.

«Европейский суд фактически вынес приговор не только ВАкСу и его апелляционной палате, но и всей антикоррупционной вертикали, созданной на деньги американских налогоплательщиков в Украине. Он констатирует отсутствие в ВАкСе фундаментальных гарантий процессуальной справедливости и защиты прав человека», – написал он.

В частности, среди проблем в Высшем антикоррсуде юрист отметил распределение дел в ручном режиме. Также яркий пример беззакония, который он приводит, – дело экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева, где иностранцы осуществляли НСРД без разрешений следственных судей, а обыски проводились в отсутствие понятых.

Об этом знают как антикоррактивисты, так и НАБУ, но молчат и успешно используют, считает Кравец. В то же время, пишет он, активисты поднимают шум в делах, затрагивающих их интересы – экс-председателя Укрэнерго Кудрицкого или экс-председателя Нафтогаза Коболева.

Он сообщил, что в других странах вертикали, подобные ВАКС-НАБУ-САП, уже давно признаны политически мотивированными и неэффективными. Они создаются для внешнего воздействия и расправ с теми, кто не хочет подчиняться определенным группам лиц.

В целом эксперты неоднократно отмечали необходимость ликвидировать антикоррупционные органы в Украине. Среди их аргументов: сращение ВАКС с НАБУ и САП – фактическое превращение их в тоталитарный репрессивный аппарат; большое количество коррупционных скандалов, связанных с детективами НАБУ и судьями ВАКС; низкая эффективность работы антикоррструктур, на которые государство тратит миллиарды – в несколько раз больше, чем получает; аморальные действия судей, которые получая от государства квартиры и зарплаты на сотни тысяч, отсуживают миллионы по надуманным основаниям.

Как сообщалось ранее, 29 октября Апелляционный суд города Парижа после анализа материалов, предоставленных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и адвокатами, отказал в экстрадиции украинского бизнесмена, экс-народного депутата Константина Жеваго. В сообщении утверждалось, что французский суд не принял доводы украинской стороны по гарантиям обеспечения Жеваго права на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство, признав, что присутствуют существенные риски нарушения его фундаментальных прав.