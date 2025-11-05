Чому росіянам вдалось прорватись у Покровськ: експерт про ключову проблему наступу росіян

Покровськ, де зосереджується найбільша частка щоденних російських штурмових дій, залишається головним напрямком наступу ЗС РФ

У Покровську російська піхота діє методами диверсійно-розвідувальних груп, не штурмуючи міську забудову в класичному розумінні. Ворог не проводить послідовних захоплень будівель за будівлею, квартал за кварталом.

Окупанти намагаються рухатися приховано, часто використовуючи для маскування цивільний одяг. Групи противника атакують позиції ЗСУ лише тоді, коли вважають це вигідним для себе та й ці дії можуть гарантувати їм успіх, розповів "Телеграфу" політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Що треба знати

ЗС РФ намагаються просуватися у Покровськ малими групами

Ворог прагне перерізати логістичні шляхи ЗСУ між Покровськом і Мирноградом

Українські війська проводять контрдиверсійні заходи

З української сторони, бої в Покровську, це, відповідно, бої за ключові пункти, а не за кожен будинок. Власне, тому дії малими штурмовими групами дозволяють противнику створювати прориви й бої наразі йдуть у центральній частині міста. Фактично на рубежі "Промзона", тобто район території 9-го пожежно-рятувального загону — залізнична станція "Покровськ".

Промзона у Покровську

Окупанти, зазначив політолог, малими штурмовими групами намагаються взяти під контроль локації Сил оборони України безпосередньо в самому Покровську, відрізати українські угруповання, які зосереджені, зокрема, на території так званої "Промки", і створити загрозу оперативного оточення.

На західному фланзі Покровського напрямку противник утримує позиції по лінії Удачне – агрофірма "Ковалиха". Є просування вздовж залізниці, що веде до Покровська з Межевої.

Позиції противника

Як наголосив Дмитро Снєгирьов, ключова проблема полягає в тому, що противник намагається перерізати шляхи, якими забезпечується логістика українських захисників і в Покровську, і в Мирнограді.

Водночас по Мирнограду інформація контроверсійна, визнав він. Окупанти, накопичившись малими штурмовими групами, контролюють зону у районі шахти 5/6. Адмінбудівлі ж використовуються як пункти для операторів БПЛА.

Адмінбудівля шахти 5/6

Розташування адмінбудівель шахти 5/6 у Мирнограді

Фланги ЗСУ

Росіяни намагаються вдарити по флангах українського угрупування в районі Родинського та в районі населеного пункту Володимирівка. З останньої вони тиснуть на Гришине.

Гришине

Родинське, повз яке проходить асфальтована дорога, зазначив військовий експерт, є це ключовим пунктом української оборони. Окупанти там намагаються закріпитися в районі дитячого садочка. Наразі Сили оборони України проводять там контрдиверсійні заходи.

Родинське

Водночас Дмитро Снєгирьов наголосив, що наразі ні про який контроль окупаційної армії над Покровськом та про оперативне оточення українського угруповання не йдеться.

Покровськ

На цей момент, пояснив він, відбуваються стабілізаційні заходи. За розпорядженням головкому Збройних сил України Олександра Сирського перекинуті додаткові та оперативні резерви з метою стабілізації ситуації в місті. Відповідно, в місто введені спецпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій, ВСП та інших частин Сил оборони України.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ під Покровськом. Вони атакують одразу з кількох напрямків і намагаються зайти за спину українських оборонців.