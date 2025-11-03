Ворог просувається вглиб Покровська: що відбувається в місті (відео, карти)

Окупанти намагаються взяти Покровськ у кільце. Військові повідомляють, що противник просочився у майже всі квартали міста

Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ під Покровськом. Вони атакують одразу з кількох напрямків і намагаються зайти за спину українських оборонців.

Про інфільтрацію ворога в Покровськ повідомив в етері телеканалу КИЇВ24 військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади з позивним Гусь."Ворог практично у всіх, скажімо так, майже у всіх кварталах та районах міста", — наголосив він.

Захисник розповів, що російські групи в кілька солдатів виявляють та знищують різними засобами, проте "ситуація дійсно не стійка, позиції певні можуть переходити з рук в руки". Однак, говорити про повний контроль окупантами над певними кварталами наразі неможливо, здебільшого це все сіра зона. Нагадаємо, українські військові обороняють Покровськ з липня 2024 року.

Де в Покровську найактивніші бої

Найактивніше росіяни намагаються закріпитися в південних кварталах мікрорайони Сонячний, Шахтарський, Лазурний.

Дуже сильно тиснуть із заходу, у напрямку на Гришине — щоб підійти з південного заходу. А з іншого боку, з північного сходу, де відбуваються бої за Родинське, Червоний Лиман. Вони хочуть зійтися з двох напрямків і замкнути цей мішок. Але від виконання цієї задумки вони ще далекі Військовий на псевдо "Гусь"

Він наголошує — контроль над територією виключно дроновий.

Напружений напрямок: дані Генштабу

Битва за Покровськ та довколишні населені пункти — одна з найбільш гарячих точок на фронті. За даними Генштабу, на Покровському напрямку протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень із 162 загалом. Українські захисники зупинили штурмові дії противника у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія.

Ситуація на Покровському напрямку/ Дані Генштабу ЗСУ

Що відбувається в місті останніми днями

За даними карти DeepStateMap, російські війська просунулись на Покровському напрямку. Актуальна карта бойових дій показує різке просування ворога за останні кілька днів.

Ситуація в Покровську погіршилась

Дорога на Покровськ перебуває під щільним вогнем росіян

На складності ситуації наголошує і громадський діяч Сергій Стерненко. Він заявив, що дорога у Покровськ під повним вогневим контролем росіян. Він також показав відео, що це означає в реальному житті: "Практично кожна одиниця транспорту, що прямує у місто, зазнає атак. Неможливо швидко вивозити поранених. Неможливо підвозити своєчасно провізію та БК. Основні втрати – не на позиціях, а на дорозі".

Стерненко також акцентував, що окремі піхотні позиції оборонців України вже в тилу ворога та назвав порівняв ситуацію з тим оперативним оточенням, що було в Суджі. Зазначимо — відео з російських дронів, які атакували українських оборонців в різний час.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни в Покровську готують операції "під чужим прапором". Якщо знайдуться ЗМІ, охочі скористатися пропозицією президента РФ Володимира Путіна та приїхати до Покровська, росіяни планують криваві диверсії, в яких хочуть звинуватити Сили оборони.