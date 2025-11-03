Ворог просувається вглиб Покровська: що відбувається в місті (відео, карти)
-
-
Окупанти намагаються взяти Покровськ у кільце. Військові повідомляють, що противник просочився у майже всі квартали міста
Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ під Покровськом. Вони атакують одразу з кількох напрямків і намагаються зайти за спину українських оборонців.
Про інфільтрацію ворога в Покровськ повідомив в етері телеканалу КИЇВ24 військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади з позивним Гусь."Ворог практично у всіх, скажімо так, майже у всіх кварталах та районах міста", — наголосив він.
Захисник розповів, що російські групи в кілька солдатів виявляють та знищують різними засобами, проте "ситуація дійсно не стійка, позиції певні можуть переходити з рук в руки". Однак, говорити про повний контроль окупантами над певними кварталами наразі неможливо, здебільшого це все сіра зона. Нагадаємо, українські військові обороняють Покровськ з липня 2024 року.
Де в Покровську найактивніші бої
Найактивніше росіяни намагаються закріпитися в південних кварталах мікрорайони Сонячний, Шахтарський, Лазурний.
Дуже сильно тиснуть із заходу, у напрямку на Гришине — щоб підійти з південного заходу. А з іншого боку, з північного сходу, де відбуваються бої за Родинське, Червоний Лиман. Вони хочуть зійтися з двох напрямків і замкнути цей мішок. Але від виконання цієї задумки вони ще далекі
Він наголошує — контроль над територією виключно дроновий.
Напружений напрямок: дані Генштабу
Битва за Покровськ та довколишні населені пункти — одна з найбільш гарячих точок на фронті. За даними Генштабу, на Покровському напрямку протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень із 162 загалом. Українські захисники зупинили штурмові дії противника у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія.
Що відбувається в місті останніми днями
За даними карти DeepStateMap, російські війська просунулись на Покровському напрямку. Актуальна карта бойових дій показує різке просування ворога за останні кілька днів.
Дорога на Покровськ перебуває під щільним вогнем росіян
На складності ситуації наголошує і громадський діяч Сергій Стерненко. Він заявив, що дорога у Покровськ під повним вогневим контролем росіян. Він також показав відео, що це означає в реальному житті: "Практично кожна одиниця транспорту, що прямує у місто, зазнає атак. Неможливо швидко вивозити поранених. Неможливо підвозити своєчасно провізію та БК. Основні втрати – не на позиціях, а на дорозі".
Стерненко також акцентував, що окремі піхотні позиції оборонців України вже в тилу ворога та назвав порівняв ситуацію з тим оперативним оточенням, що було в Суджі. Зазначимо — відео з російських дронів, які атакували українських оборонців в різний час.
Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни в Покровську готують операції "під чужим прапором". Якщо знайдуться ЗМІ, охочі скористатися пропозицією президента РФ Володимира Путіна та приїхати до Покровська, росіяни планують криваві диверсії, в яких хочуть звинуватити Сили оборони.