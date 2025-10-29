Росіяни змінили тактику біля Покровська: експерт розкрив деталі

У Покровську росіяни набагато менше використовують техніку

Стратегія російської армії біля Покровська відрізняється від тактик, які окупанти використовували раніше в Бахмуті та Авдіївці. Наразі ЗС РФ мінімізують використання техніки.

Росіяни зараз використовують велику кількість саме піхотної компоненти. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Що треба знати

Росіяни використовують багато маленьких штурмових груп

Цим їхня тактика відрізняється від Бахмута та Авдіївки

ЗС РФ запускають FPV-дрони як засіб стеження

Штурмові підрозділи росіян, розповів Олександр Коваленко, зараз складаються з невеликої кількості бійців, по 3-4, а інколи навіть поодинокі загарбники.

"Вони діють малими групами, проте їхня кількість дуже велика. Ці невеликі групи намагаються закріплятися в поодиноких будинках та підвалах, а також прямують до адміністративних будівель. Школи, дитячі садочки, лікарні, тобто там, де можна не просто закріпитися, а ще й накопичуватися. В таких будівлях зазвичай може одночасно знаходитись 20-30 та більше окупантів", — розповів Олександр Коваленко.

Докладніше читайте в матеріалі Покровську лишився тиждень? Що військові експерти кажуть про головну фортецю Донбасу

Ще одним цікавим моментом Олександр Коваленко називає "перекваліфікування" використання FPV-дронів: росіяни використовують його не тільки як засіб ураження, а і як розвідувальний елемент, встановлюючи на нього мінімальну бойову частину, але максимально потужну батарею.

"FPV-дрон просто блукає по вулицях, по провулках і шукає, де може бути вогнева точка Сил оборони України чи пункт операторів БПЛА. І коли він знаходить цей об'єкт, по-перше, він його вражає, по-друге, він надає можливість скоординувати артилерійський вогонь чи вогонь іншими засобами ураження. Вони перейшли на більш глибинну розвідку в міських умовах", – говорить експерт.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що на стелі у Покровську окупанти вивісили російський прапор. Утім, протримався він там недовго, лише годину.