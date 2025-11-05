Почему россиянам удалось прорваться в Покровск: эксперт о ключевой проблеме наступления россиян

Покровск, где сосредотачивается наибольшая доля ежедневных российских штурмовых действий, остается главным направлением наступления ВС РФ

В Покровске российская пехота действует методами диверсионно-разведывательных групп, не штурмуя городскую застройку в классическом понимании. Враг не проводит последовательных захватов здания за зданием, квартал за кварталом.

Оккупанты пытаются двигаться скрыто, часто используя для маскировки гражданскую одежду. Группы противника атакуют позиции ВСУ только тогда, когда считают это выгодным для себя и эти действия могут гарантировать им успех, рассказал "Телеграфу" политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Что нужно знать

ВС РФ пытаются продвигаться в Покровск малыми группами

Враг стремится перерезать логистические пути ВСУ между Покровском и Мирноградом

Украинские войска проводят контрдиверсионные мероприятия

С украинской стороны, бои в Покровске это, соответственно, бои за ключевые пункты, а не за каждый дом. Собственно, поэтому действия малыми штурмовыми группами позволяют противнику создавать прорывы и бои идут в центральной части города. Фактически на рубеже "Промзона", то есть район территории 9-го пожарно-спасательного отряда — железнодорожная станция "Покровск".

Промзона в Покровске

Оккупанты, отметил политолог, малыми штурмовыми группами пытаются взять под контроль локации Сил обороны Украины непосредственно в самом Покровске, отрезать украинские группировки, которые сосредоточены, в частности, на территории так называемой "Промки", и создать угрозу оперативного окружения.

На западном фланге Покровского направления противник удерживает позиции по линии Удачное – агрофирма "Ковалиха". Есть продвижение вдоль железной дороги, ведущей в Покровск из Межевой.

Позиции противника

Как отметил Дмитрий Снегирев, ключевая проблема состоит в том, что противник пытается перерезать пути, по которым обеспечивается логистика украинских защитников и в Покровске, и в Мирнограде.

В то же время по Мирнограду информация контроверсионна, признал он. Оккупанты, накопившись малыми штурмовыми группами, контролируют зону в районе шахты 5/6. Админздания же используются в качестве пунктов для операторов БПЛА.

Админздание шахты 5/6

Расположение админпостроек шахты 5/6 в Мирнограде.

Фланги ВСУ

Россияне пытаются ударить по флангам украинской группировки в районе Родинского и в районе населенного пункта Владимировка. С последней они давят на Гришино.

Гришино

Родинское, мимо которого проходит асфальтированная дорога, отметил военный эксперт, является ключевым пунктом украинской обороны. Оккупанты пытаются закрепиться в районе детского сада. В настоящее время Силы обороны Украины проводят там контрдиверсионные мероприятия.

Родинское

В то же время Дмитрий Снегирев подчеркнул, что пока ни о каком контроле оккупационной армии над Покровском и об оперативном окружении украинской группировки речь не идет.

Покровск

В настоящее время, пояснил он, проходят стабилизационные мероприятия. По распоряжению Главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского перекинуты дополнительные и оперативные резервы с целью стабилизации ситуации в городе. Соответственно в город введены спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил специальных операций, ВСП и других частей Сил обороны Украины.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ под Покровском. Они атакуют сразу по нескольким направлениям и пытаются зайти за спину украинских защитников.