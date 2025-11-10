Наші бабусі і не знали про таке: Вінницький фермер розповів, як обігріти курник у холоди

Птахівник використовує відносно нові технології

Фермер із Вінниці поділився одним із професійних секретів. Взимку птахів в його курнику рятують вітряки та сонячні батареї.

Про це "Телеграфу" розповів власник мінібізнесу з вирощування бройлерів у Вінницькій області Анатолій.

За його словами, пережити блекаути та холоди взимку його господарству допомагають дві речі: це сонячні панелі та вітрогенератор.

Сонячні батареї

Сонячні панелі перетворять світло на електрику через фотоелементи, заховані під склом та полімерним захистом. Світло вивільняє в напівпровіднику електрони, а внутрішнє поле p–n переходу спрямовує їх рух — так з’являється струм. У реальній системі панель працює разом із контролером заряду, акумулятором та інвертором: це робить енергію придатною для використання в будинку.

Сонячні батареї ни даху будинку

Вартість сонячних панелей в Україні варіюється від кількох тисяч до десятків тисяч гривень, залежно від потужності, типу та бренду. Наприклад, невелика панель потужністю 100 Вт може коштувати близько 14 000 грн, а потужніші панелі на 400-600 Вт коштують від 20 000 до 40 000 грн і вище.

Орієнтовна вартість сонячних електростанцій:

Мережева станція 5 кВт: від 106 722 грн.

Автономна станція 5 кВт: від 195 118 грн.

Автономна станція 10 кВт: близько 208 020 грн.

Вітрогенератори

Вітряк перетворює кінетичну енергію потоку повітря на електрику через ротор та генератор. Лопаті вловлюють вітер і обертають вал, генератор видає струм. Щоб використовувати цю енергію для побутових навантажень, до системи додають контролер, акумулятор та інвертор – зв’язка така сама, як у випадку з сонячною установкою.

Вітряк

Вартість вітрогенераторів сильно варіює: від кількох тисяч гривень за малопотужні моделі (близько 400 Вт) до сотень тисяч грн за побутові системи потужністю 2-5 кВт. Ціна залежить від потужності, виробника, комплектації (з контролером, щоглою, акумуляторами) та додаткових факторів, таких як установка. Промислові установки можуть коштувати мільйони гривень.

Раніше Анатолій розповів, як бактерії переробляють курячий послід на тепло для обігріву курника. Таким чином вирішується одразу два завдання: прибирання приміщення потрібне рідше, а птах не мерзне.