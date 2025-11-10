Наши бабушки и не знали о таком: Винницкий фермер рассказал, как обогреть курятник в холода

Птицевод использует относительно новые технологии

Фермер из Винницы поделился одним из профессиональных секретов. Зимой птицу в его курятнике спасают ветряки и солнечные батареи.

Об этом "Телеграфу" рассказал владелец мини-бизнеса по выращиванию бройлеров в Винницкой области Анатолий.

По его словам, пережить блэкауты и холода зимой его хозяйству помогают две вещи: это солнечные панели и ветрогенератор.

Солнечные батареи

Солнечные панели преобразуют свет в электричество через фотоэлементы, спрятанные под стеклом и полимерной защитой. Свет высвобождает в полупроводнике электроны, а внутреннее поле p–n перехода направляет их движение — так появляется ток. В реальной системе панель работает вместе с контроллером заряда, аккумулятором и инвертором: это делает энергию пригодной к использованию в доме.

Солнечные батареи ны крыше дома

Стоимость солнечных панелей в Украине варьируется от нескольких тысяч до десятков тысяч гривен, в зависимости от мощности, типа и бренда. Например, небольшая панель мощностью 100 Вт может стоить около 14 000 грн, а более мощные панели на 400-600 Вт стоят от 20 000 до 40 000 грн и выше.

Примерная стоимость солнечных электростанций

Сетевая станция 5 кВт: от 106 722 грн.

Автономная станция 5 кВт: от 195 118 грн.

Автономная станция 10 кВт: около 208 020 грн.

Ветрогенераторы

Ветряк превращает кинетическую энергию потока воздуха в электричество через ротор и генератор. Лопасти улавливают ветер и вращают вал, генератор выдает ток. Чтобы использовать эту энергию для бытовых нагрузок, к системе добавляют контроллер, аккумулятор и инвертор — связка такая же, как в случае с солнечной установкой.

Ветряк

Стоимость ветрогенераторов сильно варьируется: от несколько тысяч гривен за маломощные модели (около 400 Вт) до сотен тысяч грн за бытовые системы мощностью 2-5 кВт. Цена зависит от мощности, производителя, комплектации (с контроллером, мачтой, аккумуляторами) и дополнительных факторов, таких как установка. Промышленные установки могут стоить миллионы гривен.

Ранее Анатолий рассказал, как бактерии перерабатывают куриный помет на тепло для обогрева курятника. Таким образом решается сразу две задачи: уборка помещения нужна реже, а птица не мерзнет.