Секрет сучасної підстилки: як бактерії переробляють курячий послід на тепло для обігріву курника

Марія Назарова ,
Новина оновлена 06 листопада 2025, 19:24
Курник. Фото Pixabay

Є одна умова, без якої корисні бактерії не виживають

Нова технологія може виконувати в курнику одночасно дві задачі. Вона переробляє пташиний послід на тепло, тобто одночасно прибирає екскременти птахів та зігріває їх.

Що треба знати:

  • Нові бактерії переробляють пташиний послід на тепло
  • Таким чином одночасно прибираються екскременти та зігріваються кури
  • У пустому курнику бактерії гинуть

Про це "Телеграфу" розповів власник мінібізнесу щодо вирощування бройлерів у Вінницькій області Анатолій.

За його словами, нещодавно у продажу з'явилися нові спеціальні бактерії, які треба посипати у приміщенні. Вони поїдають курячий послід, а натомість віддають теплову енергію.

Проте треба дотримуватися однієї умови, розповів Анатолій. В іншому випадку ці бактерії гинуть. Для зберігання їхнього життя потрібно, щоб в приміщенні постійно перебували птахи.

Якщо впродовж якогось часу курник стоїть пустим, бактерії просто вмирають від голоду, звісно якщо їх не підгодовувати. Як й усі новинки, цей засіб недешевий, тому люди, які займаються бройлерами, не вбачають економічного сенсу в його використанні.

Раніше фермер розповів, що курки не можуть харчуватися лише кукурудзою, оскільки вона не багата на білки і вітаміни. Разом з тим кукурудзяна дієта може призвести до ожиріння і не лише.

