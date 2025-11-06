Секрет сучасної підстилки: як бактерії переробляють курячий послід на тепло для обігріву курника
Є одна умова, без якої корисні бактерії не виживають
Нова технологія може виконувати в курнику одночасно дві задачі. Вона переробляє пташиний послід на тепло, тобто одночасно прибирає екскременти птахів та зігріває їх.
Про це "Телеграфу" розповів власник мінібізнесу щодо вирощування бройлерів у Вінницькій області Анатолій.
За його словами, нещодавно у продажу з'явилися нові спеціальні бактерії, які треба посипати у приміщенні. Вони поїдають курячий послід, а натомість віддають теплову енергію.
Проте треба дотримуватися однієї умови, розповів Анатолій. В іншому випадку ці бактерії гинуть. Для зберігання їхнього життя потрібно, щоб в приміщенні постійно перебували птахи.
Якщо впродовж якогось часу курник стоїть пустим, бактерії просто вмирають від голоду, звісно якщо їх не підгодовувати. Як й усі новинки, цей засіб недешевий, тому люди, які займаються бройлерами, не вбачають економічного сенсу в його використанні.
Раніше фермер розповів, що курки не можуть харчуватися лише кукурудзою, оскільки вона не багата на білки і вітаміни. Разом з тим кукурудзяна дієта може призвести до ожиріння і не лише.