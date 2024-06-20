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Пережити блекаут стане простіше: українцям розповіли, де та як отримати кредит від держави на сонячні батареї

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Сонячні батареї Новина оновлена 20 червня 2024, 11:20
Сонячні батареї. Фото Колаж "Телеграф"

Коли нова програма Кабміну почне діяти, то вони будуть давати гроші на більш вигідних умовах аж до ставки 0%

Українцям держава допоможе купувати і встановлювати сонячні батареї, видаючи субсидії та безвідсоткові кредити. Хто, де і як може отримати кредит на сонячні батареї?

Зазначається, що сума компенсації витрат становитиме 244 000 грн., а кредит можна отримати на суму до 480 000 грн. строком на 5 років зі ставкою 0%. Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на видання "Фокус".

"На таку допомогу можуть розраховувати ті, хто захоче встановити вдома сонячні електростанції (фотоелектричні модулі) або вітрові генератори. Установки повинні мати потужність від 1 кВт до 10 кВт, оснащуватись гібридними інверторами, здатними працювати як в автономному режимі, так і синхронно із зовнішньою мережею, та аккумуляторами ємністю від 1 кВт*год на кожен 1 кВт встановленої потужності генератора. Пільгові умови не поширюються на електростанціях, призначених для виробництва електричної енергії за "зеленим" тарифом", — йдеться у матеріалі.

Для малого та середнього бізнесу передбачені пільгові кредити від держави на альтернативні джерела енергії під 5-9%, програми передбачають придбання та встановлення будь-якого обладнання для генерації або накопичення електроенергії. Нацбанк рекомендуватиме банкам, аби відсоток за такими кредитами не перевищував облікову ставку — 13,5%.

Наразі кредити на СЕС для фізичних та юридичних осіб видають щонайменше три установи, які передбачили власні програми: "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Укрексімбанк, "Банк Львів".

Ймовірно, коли нова програма Кабміну почне діяти, то вони будуть давати гроші на більш вигідних умовах аж до ставки 0%. Важливо уточнити у банку, що саме підлягає кредитуванню: тільки придбання обладнання чи проєкт повністю включно з розробкою проєктної документації і монтажними роботами. Як правило, у якості застави кредитори вимагають придбане обладнання та матеріали.

Які документи потрібні для отримання кредиту на сонячні електростанції:

  • паспорт громадянина України (підійде ID-карта);
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру/реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ІПН);
  • документ про доходи та утримання з них за останні 6 місяців;
  • рахунок-фактура або договір на придбання та встановлення обладнання;
  • інші документи на вимогу банку.

Раніше "Телеграф" писав, як і чому хмари впливають на відключення світла.

Теги:
#Сонячні батареї #Блекаут #Світло