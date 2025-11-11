Присвятив життя українським книгам. Помер відомий видавець Степурін (фото)

Всі, хто знав видавця, високо цінують його внесок у розвиток української книги

У вівторок, 11 листопада, помер Ігор Степурін – видавець, засновник і директор з проєктів видавництва "Самміт-Книга". Він пішов з життя у річницю визволення рідного Херсона від російських окупантів.

Українці сумують з приводу смерті людини, що зробила величезний внесок у розвиток і популяризацію української книги. Про причини смерті Ігоря Степуріна не повідомляється.

Прощання з Ігорем відбудеться 12 жовтня у ритуальному залі Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології за адресою пр. Берестейський 119/121 (корпус 5). Початок о 12:00, повідомила заслужена журналістка України, відома громадська діячка, незмінна пресаташе Українського союзу промисловців і підприємців Марина Кінах.

Видавець і просто дуже хороша людина. Розумний, харизматичний, грамотний і добрий — він завжди відгукувався на будь-яке прохання, завжди підтримував і допомагав… Особисто знала його багато років, і всі ці роки він був прикладом людяності, професіоналізму та щирості — людиною, на яку завжди можна було покластися, — пише Марина Кінах

Степурін багато зробив для розвитку української книги

Також свій сум через смерть Ігоря Степуріна висловив колишній уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь. Він зазначив, що видавець пішов з життя у річницю визволення рідного Херсона.

Ігор Степурін — видавець, меценат, інтелектуал, людина широкої душі та вдачі. Спочивай з Богом, Друже. Світла памʼять твоїй душі, Тарас Кремінь

Ті, хто знав Ігоря Степуріна, та ті, хто цінує його внесок у розвиток української книги, висловлюють скорботу та жаль через передчасну смерть видавця.

Видавництво Самміт-Книга існує з 1990-х років

Це українське видавництво з 1990-х років займається виданням та розповсюдженням книг, а також надає послуги з дистрибуції, логістики та комплектування бібліотек. Видавництво співпрацює з різними українськими та міжнародними організаціями. Крім видавничої діяльності, компанія є співзасновником низки літературних конкурсів та фестивалів.

