Посвятил жизнь украинским книгам. Умер известный издатель Степурин (фото)

Во вторник, 11 ноября, умер Игорь Степурин – издатель, основатель и директор по проектам издательства "Саммит-Книга". Он ушел из жизни в годовщину освобождения родного Херсона от российских оккупантов.

Украинцы скорбят о смерти человека, который внес огромный вклад в развитие и популяризацию украинской книги. О причинах смерти Игоря Степурина не сообщается.

Прощание с Игорем состоится 12 октября в ритуальном зале Национального научного центра радиационной медицины, гематологии и онкологии по пр. Берестейский 119/121 (корпус 5). Начало в 12:00, сообщила заслуженная журналистка Украины, известный общественный деятель, неизменная прессатация Украинского союза промышленников и предпринимателей Марина Кинах.

Издатель и просто очень хороший человек. Умный, харизматичный, грамотный и добрый — он всегда отзывался на любую просьбу, всегда поддерживал и помогал… Лично знала его много лет, и все эти годы он был примером человечности, профессионализма и искренности — человеком, на которого всегда можно было положиться, — пишет Марина Кинах

Степурин многое сделал для развития украинской книги

Также свою скорбь из-за смерти Игоря Степурина выразил бывший уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Он отметил, что издатель ушел из жизни в годовщину освобождения родного Херсона.

Игорь Степурин – издатель, меценат, интеллектуал, человек широкой души и нрава. Почивай с Богом, Друг. Светлая память твоей душе, Тарас Кремень

Те, кто знал Игоря Степурина, и те, кто ценит его вклад в развитие украинской книги, выражают скорбь и сожаление из-за преждевременной смерти издателя.

Издательство Саммит-Книга существует с 1990-х годов

Это украинское издательство с 1990-х годов занимается изданием и распространением книг, а также предоставляет услуги дистрибуции, логистики и комплектования библиотек. Издательство сотрудничает с разными украинскими и международными организациями. Помимо издательской деятельности компания является соучредителем ряда литературных конкурсов и фестивалей.

