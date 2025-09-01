Сумна новина: в Києві пішов з життя засновник унікального музичного театру для дітей

Багаторічний керівник Київської опери та колишній директор-розпорядник Національної опери України залишив після себе потужну творчу спадщину

Стало відомо, що 30 серпня пішов з життя видатний діяч українського театру та музики, талановитий організатор, а також багаторічний керівник Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва (Київська опера) і Київського державного хореографічного училища Іван Васильович Дорошенко. Про це повідомили в Національній опері України імені Т. Г. Шевченка.

Свій значний внесок у розвиток вітчизняного театрального мистецтва Іван Васильович зробив ще в роки роботи директором-розпорядником Національної опери України (1979–1982), де він суттєво зміцнив творчі позиції закладу та сприяв поширенню української музичної культури. Пізніше, очолюючи театр для юної аудиторії, він гідно втілював місію виховання молодого покоління у дусі високої художньої культури.

Під керівництвом Івана Дорошенка сформувався творчий колектив із надзвичайно талановитих виконавців, режисерів, хореографів, художників світла і сценографів, а також диригентів і хормейстерів, які з надзвичайним захопленням і професіоналізмом підходили до кожного проєкту. Значна кількість прем’єрних постановок на сцені Київської опери – це результат плідної співпраці з сучасними авторами, мистецький потенціал яких розкрився саме завдяки підтримці театру, що відкривав нові обрії для українського сценічного мистецтва.

Іван Васильович залишиться в пам’яті як людина з відкритим серцем, завжди усміхнений і сповнений творчих ідей. Його життєвий шлях — це приклад відданості і любові до українського театру, служіння мистецтву, що надихало і надихає покоління артистів і театралів. Його ім’я навіки закарбується у серцях усіх, хто мав честь і радість працювати поруч з ним, – сказали в Опері.

Прощання з Іваном Васильовичем відбудеться у вівторок 2 вересня 2025 р. о 13.00 у ритуальній залі Байкового цвинтаря.

