Може просто розвалитися. Фахівець назвав фірму, взуття якої не варто купувати

В Україні чимало неякісної "взувачки"

На прилавках можна зустріти взуття відомого бренду Lonza, але купувати його не варто. Річ у тім, що вже понад рік це взуття випускається під іншою назвою, тому якщо на ньому написано Lonza — пара виготовлена давно та може розвалитися.

Що треба знати:

Україна перетворилася на полігон для збуту неякісного взуття, тому до вибору треба підходити ретельно

Досі можна зустріти у продажі взуття українського бренду Lonza, хоча вже понад рік воно випускається під іншою назвою

Купувати Lonza з пінополіуретановою підошвою зараз — викинути гроші на вітер

Про це та інші важливі моменти вибору взуття "Телеграфу" розповів фахівець: "Підошви тріскаються за сезон": досвідчений майстер пояснив, що не так зі взуттям в Україні, і дав чіткі поради

Продавчиня взуття однієї з яток біля Центрального ринку в Полтаві не під запис розповіла, що якщо порівнювати "Китай" і "Турцію" з "Україною", то вітчизняне взуття грубіше. Причина у потовщеній підошві, яку наші виробники закуповують у Туреччині й Китаї, а верх шиють самі.

Я сама, бачите, ходжу в утеплених кросівках з Туреччини. Це відомий бренд Lonza. Ось вони на вітрині, — сказала продавчиня

Взуття, що продають у Полтаві

Однак, попри наявність взуття під цим брендом у продажі, понад рік тому виробник змінив назву Lonza на ALLSY (Олсі). Крім того, продавчиня помилилася — це не турецька, а українська торгова марка, яка існує на ринку вже понад два десятки років.

Її виробничі потужності дійсно розміщені в Туреччині й Китаї. Фабрики в цих країнах виготовляють якісне взуття за українськими замовленнями та стандартами, а стара назва "Lonza" у побуті досі використовується як впізнаваний лейбл.

Полтавський швець з майже з двадцятирічним досвідом Микола Фокін зараз не радить купувати взуття Lonza. За його словами, воно може розвалитися, навіть ви не носите пару.

Сьогодні я точно не купив би "Лонзу". Бо під цим брендом взуття не випускають вже більше року. Відтак, підошва в ньому невдовзі може просто розвалитися, якщо вона виготовлена з пінополіуретану. Цей досить легкий матеріал давно використовують у виробництві взуття. Але він має здатність саморуйнуватися приблизно впродовж трьох років з моменту виготовлення. Навіть якщо взуття не носити, — пояснив фахівець

