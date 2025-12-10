Может просто развалиться. Специалист назвал фирму, обувь которой не стоит покупать

В Украине немало некачественной "обувки"

На прилавках можно встретить обувь известного бренда Lonza, но покупать ее не стоит. Дело в том, что уже больше года эта обувь выпускается под другим названием, поэтому если на ней написано Lonza — пара изготовлена давно и может развалиться.

Что нужно знать:

Украина превратилась в полигон для сбыта некачественной обуви, поэтому к выбору нужно подходить тщательно

До сих пор можно встретить в продаже обувь украинского бренда Lonza, хотя уже больше года она выпускается под другим названием

Покупать Lonza с пенополиуретановой подошвой сейчас – выбросить деньги на ветер

Об этом и других важных моментах выбора обуви "Телеграфу" рассказал специалист: "Подошвы трескаются за сезон": опытный мастер объяснил, что не так с обувью в Украине, и дал четкие советы

Продавщица обуви одного из лотков возле Центрального рынка в Полтаве не под запись рассказала, что если сравнивать "Китай" и "Турцию" с "Украиной", то отечественная обувь грубее. Причина в утолщенной подошве, которую наши производители закупают у Турции и Китая, а верх шьют сами.

Я сама, видите, хожу в утепленных кроссовках из Турции. Это известный бренд Lonza. Вот они на витрине, — сказала продавщица

Обувь, продающаяся в Полтаве

Однако несмотря на наличие обуви под этим брендом в продаже, более года назад производитель сменил название Lonza на ALLSY (Олси). Кроме того, продавщица ошиблась — это не турецкая, а украинская торговая марка, существующая на рынке уже более двух десятков лет.

Ее производственные мощности действительно расположены в Турции и Китае. Фабрики в этих странах производят качественную обувь по украинским заказам и стандартам, а старое название "Lonza" в быту до сих пор используется как узнаваемый лейбл.

Полтавский сапожник с почти двадцатилетним опытом Николай Фокин сейчас не советует покупать обувь Lonza. По его словам, она может развалиться, даже вы не носите пару.

Сегодня я точно не купил бы "Лонзу". Потому что под этим брендом обувь не выпускают уже больше года. Следовательно, подошва в ней вскоре может просто развалиться, если она изготовлена из пенополиуретана. Этот достаточно легкий материал давно используется в производстве обуви. Но он способен саморазрушаться примерно в течение трех лет с момента изготовления. Даже если обувь не носить, – объяснил специалист

