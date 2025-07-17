Ви точно його пам’ятаєте: яке взуття було наймоднішим у 90-х

Це був один із найпопулярніших трендів 90-х

Кожен період в історії характеризується різними модними тенденціями, які періодично повторюються. Так наприкінці 90-х, після виходу фільму "Титанік", були популярними топи із зображенням головних героїв. Однак це був не єдиний тренд того періоду.

Наприкінці 90-х — початку 2000-х в Україні з'явився на тренд на пластикові чи гумові сандалі, які ще називали "желейними". Вони складалися з переплетених смужок і застібалися збоку на кісточці. Через пластик чи гуму ноги просвічувалися і могли "дихати" завдяки діркам.

"Желейні" сандалі з 90-х, фото з мережі

"Желейні" сандалі були дуже зручними і стильними, тож мали популярність серед жіночої частини населення. Їх одягали у поєднанні з штанами, джинсами, платтями і спідницями, тому що вони вважалися універсальним варіантом. Таке взуття додавало грайливого настрою навіть найспокійнішим образам. Їх носили як на роботу, так і на прогулянки чи дискотеки, обираючи як нейтральні кольори, так і яскраві.

"Желейні" сандалі з 90-х, фото з мережі

Рожеві сандалі, фото corriere.it

Цікаво, що у 2024 році "желейні" сандалі знову повернулися у моду. Дизайнери певною мірою переосмислили моделі з 90-х і запропонували інші моделі такого взуття. Зокрема, на великих танкетках, у вигляді в'єтнамок і на підборах. Для модниць пластикові та гумові сандалі стали символом дитинства чи юності та викликають приємну ностальгію.

Сандалі-в'єтнамки, фото Vogue

Сандалі на високих танкетках, фото Vogue

Сандалі знову в моді фото trendy-u.com

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