Більше, ніж просто взуття: чому Папа Римський носить червоні черевики

Папа Франциск порушив цей церковний дрес-код

Папа Римський традиційно носить червоні черевики, які мають глибоке символічне значення в католицькій традиції. Цей звичай сягає століть і пов'язаний із кількома важливими аспектами віри та історії Церкви.

Червоний колір символізує кров мучеників, які віддали своє життя за віру, а також нагадує про страждання Ісуса Христа під час Його хресного шляху. Детальніше про це пише ВВС News.

Протягом століть папи римські носили червоне шкіряне взуття. Однак Папа Франциск, обраний у 2013 році, вирішив відмовитися від традиційних червоних черевиків на користь простих чорних туфель, які він носив ще до понтифікату.

Папа Франциск. Фото Getty Images

Цей вибір сприйняли як прояв скромності та відмову від зовнішньої розкоші.

Ба більше, Франциск висловив побажання бути похованим у тих самих черевиках, у яких ходив щоденно.

В останню путь Папу Франциска провели у звичайному чорному взутті. Фото Getty Images

Історичне походження

Традиція носіння червоного взуття Папою має коріння ще в часи Римської імперії, коли червоний колір був ознакою високого статусу та влади. У середньовіччі Папи носили червоні оксамитові або шовкові туфлі з золотими прикрасами. З часом дизайн змінювався.

Папа Павло VI спростив взуття, відмовившись від декоративних елементів. А Папа Бенедикт XVI відновив традицію яскраво-червоних черевиків, які для нього виготовляв італійський майстер Адріано Стефанеллі.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо Католицькій церкві потрібен Папа Римський і які його обов'язки. У Папи є власний штат черниць та камердинер.