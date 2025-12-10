Доведеться платити іншим? Як вплинути на сусіда, який не хоче міняти стояк

Трапляються випадки, коли співвласник відмовляється брати участь у фінансуванні витрат

Однією з найпоширеніших комунальних проблем є відмова сусідів брати участь у заміні стояків у багатоповерхівках. Але в цьому випадку все залежить не тільки від господаря квартири.

Що потрібно знати:

Роботи виконують ОСББ, ЖЕК або керуюча компанія

Витрати покриваються за рахунок внесків всіх співвласників

Якщо домовитись про оплату не вдалося — питання вирішується через суд

Про це "Телеграфу" розповіла адвокат АТ "EvrikaLaw" Ольга Брус. За її словами, заміна стояків не є обов’язком окремого співвласника квартири.

Обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води багатоквартирного будинкуздійснюється виконавцем та включає комплекс робіт з технічного обслуговування та проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових систем від зовнішньої поверхні стіни будинку до точки приєднання житлового (нежитлового) приміщення протягом усього періоду їх експлуатації пояснила адвокат.

Тобто такі роботи, як заміна стояка, мають здійснювати:

ОСББ

ЖЕК

Керуюча компанія

А оплата за заміну стояка проводиться за рахунок внесків мешканців багатоквартирного будинку.

При цьому Брус пояснила, що трапляються випадки, коли співвласник відмовляється брати участь у фінансуванні витрат на заміну стояка.

В такому разі можливо направити письмову вимогу до співвласника щодо оплати ремонтних робіт. Якщо ж в досудовому порядку дане питання не вдалося вирішити, то вартість заміни стояка можливо стягнути в судовому порядку підсумувала вона.

