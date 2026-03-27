Готові літати під час війни? Названі три авіакомпанії, які можуть повернутися в Україну

Серед них є українська компанія SkyUp

Є кілька авіакомпаній, які, враховуючи ризики війни, можуть погодитись повернутись в Україну. Однак питання безпеки для них лишається ключовим.

Про це розповів РБК-Україна співрозмовник зі сфери авіації. За його словами, наразі невідомо, як саме компанії можуть забезпечити захист пасажирів від "шахедів" чи ракет, навіть якщо говорити про віддалені від фронту аеропорти, зокрема Львів.

Адже фактично Росія атакує усі міста без винятку, однак відстань до кордонів з агресором відіграє свою роль. На думку джерела, якщо авіакомпанії все ж наважаться повернутись, це питання точно вирішуватиметься з західними партнерами.

"Я думаю, це може бути українська компанія SkyUp, яка перевезла свої борти в ЄС і зараз досить успішно розвивається на європейському ринку. І зайдуть ще лоукостери типу Ryanair і Wizz Air", – прогнозує фахівець.

Він додав, що компанія WizzAir вже встигла пообіцяти українцям "повернення додому". Щоправда, виявилось, що слова "Україна, ми повертаємось" додому мали зовсім інший сенс. Хоча чимало людей сприйняло їх так ніби компанія планує повернутись в Україну та працювати тут.

Але згодом WizzAir підкреслила, що не намагалась своїм оголошення ввести когось в оману. Його основна мета — надати українцям робочі місяця в авіакомпанії, але це не означає, що вони працюватимуть в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли аеропорт "Бориспіль" може відновити роботу.