Готовы летать во время войны? Названы три авиакомпании, которые могут вернуться в Украину

Среди них есть украинская компания SkyUp

Есть несколько авиакомпаний, которые, учитывая риски войны, могут согласиться вернуться в Украину. Однако вопрос безопасности для них остается ключевым.

Об этом рассказал РБК-Украина собеседник из области авиации. По его словам, неизвестно, как именно компании могут обеспечить защиту пассажиров от "шахедов" или ракет, даже если говорить об удаленных от фронта аэропортах, в частности Львове.

Ведь фактически Россия атакует все города без исключения, однако расстояние до границ с агрессором играет свою роль. По мнению источника, если авиакомпании все же отважатся вернуться, этот вопрос будет точно решаться с западными партнерами.

Самолет Ryanair

"Я думаю, это может быть украинская компания SkyUp, которая перевезла свои борта в ЕС и сейчас достаточно успешно развивается на европейском рынке. И зайдут еще лоукостеры типа Ryanair и Wizz Air ", – прогнозирует специалист.

Он добавил, что компания WizzAir уже успела пообещать украинцам "возвращение домой". Правда, оказалось, что слова "Украина, мы возвращаемся домой" имели совсем другой смысл. Хотя многие восприняли их так, будто компания планирует вернуться в Украину и работать здесь.

Рекламный пост Wizz Air в Instagram

Но впоследствии WizzAir подчеркнула, что не пыталась своим объявлением ввести кого-то в заблуждение. Его основная цель – предоставить украинцам рабочие месяцы в авиакомпании, но это не значит, что они будут работать в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда аэропорт "Борисполь" может возобновить работу.