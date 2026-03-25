Загадковий літак із Мінська раптово пролетів над Києвом і не тільки? Що засікли радари

Повітряний простір над нашою країною офіційно закритий

Моніторингові сервіси продовжують засікати загадкові польоти над Україною під час війни. Ще один борт нібито пролетів прямо над Києвом, а після його маяк відображався ще в кількох областях.

Про це свідчать дані сервісу Airnavradar. За його даними, інцидент було зафіксовано 24 березня. Цього дня на онлайн-карті сайту відобразився дивний рейс. Нібито загадковий пасажирський літак порушив повітряний простір України, пролетів над столицею та іншими областями, а згодом успішно завершив політ.

Деталі польоту

Йдеться про пасажирський борт Boeing 737-800 білоруської авіакомпанії "Belavia". Він здійснював плановий політ з Мінська в Шарм-еш-Шейх, однак у якийсь момент його маячок почав дивно поводитися. Мовляв, борт різко повернув у бік України та перетнув наш кордон у районі Київської області. Далі літак фіксували над Києвом, біля Кропивницького та Миколаєва. При цьому переліт завершився успішно у пункті призначення.

Літак над Україною

Що це могло бути

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні повітряний простір над нашою країною було офіційно закрито. Тому можна припустити, що в цьому випадку мова може йти про збій у системі спостереження за польотами.

До речі, випадки зі збоями радарів під час війни це далеко не рідкість. Їхній експерт з авіаційного права Андрій Гук пояснював саме так.

Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що небо над Києвом розділили загадкові білі смуги, схожі на сліди від літака.