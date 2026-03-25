Рус

Загадковий літак із Мінська раптово пролетів над Києвом і не тільки? Що засікли радари

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Літак зафіксували біля Києва. Фото Колаж "Телеграфу"

Повітряний простір над нашою країною офіційно закритий

Моніторингові сервіси продовжують засікати загадкові польоти над Україною під час війни. Ще один борт нібито пролетів прямо над Києвом, а після його маяк відображався ще в кількох областях.

Про це свідчать дані сервісу Airnavradar. За його даними, інцидент було зафіксовано 24 березня. Цього дня на онлайн-карті сайту відобразився дивний рейс. Нібито загадковий пасажирський літак порушив повітряний простір України, пролетів над столицею та іншими областями, а згодом успішно завершив політ.

Деталі польоту

Йдеться про пасажирський борт Boeing 737-800 білоруської авіакомпанії "Belavia". Він здійснював плановий політ з Мінська в Шарм-еш-Шейх, однак у якийсь момент його маячок почав дивно поводитися. Мовляв, борт різко повернув у бік України та перетнув наш кордон у районі Київської області. Далі літак фіксували над Києвом, біля Кропивницького та Миколаєва. При цьому переліт завершився успішно у пункті призначення.

Літак над Україною
Що це могло бути

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні повітряний простір над нашою країною було офіційно закрито. Тому можна припустити, що в цьому випадку мова може йти про збій у системі спостереження за польотами.

До речі, випадки зі збоями радарів під час війни це далеко не рідкість. Їхній експерт з авіаційного права Андрій Гук пояснював саме так.

Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів",пояснював він.

Теги:
#Україна #Літак #FlightRadar24