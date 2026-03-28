На Полтавщині стався землетрус: де був епіцентр та чи часто фіксують тут поштовхи (карта)
Руйнувань та жертв від стихії немає
У суботу, 28 березня, в Полтавській області був зафіксований землетрус магнітудою 3,2 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр залягав біля Мачухівської територіальної громади на глибині 8 кілометрів.
Згідно з класифікацією, цей землетрус відноситься до категорії ледве відчутних. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю України.
Де стався землетрус
Згідно з інформацією Центру, апаратурою були зафіксовані літосферні коливання. Перший поштовх відбувся о 19:50.
"28 березня 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Полтавському районі, Полтавської області, Мачухівська ТГ, магнітудою 3,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 8 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", — зазначено у повідомленні.
Наскільки це небезпечне явище
Як повідомляв "Телеграф", це вже другий випадок на Полтавщині з початку 2026 року. Проте, за словами сейсмолога Олександра Кендзери, нервувати через це не варто, адже такі коливання земної кори звичне явище.
"Ці поштовхи в Полтавській області нічого страшного не несуть. Непередбачуваного не відбувається, на щастя", — пояснив сейсмолог.
Раніше "Телеграф" розповідав, що на території України є кілька сейсмічно активних поясів. Саме тому час від часу відбуваються землетруси, але їхня потужність навряд чи може спричинити катастрофічні руйнування.