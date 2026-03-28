На Полтавщине произошло землетрясение: где был эпицентр и часто ли фиксируют здесь толчки (карта)

Разрушений и жертв от стихии нет

В субботу, 28 марта, в Полтавской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр залегал возле Мачуховской территориальной общины на глубине 8 км.

Согласно классификации, это землетрясение относится к категории едва ощутимых. Об этом сообщает Главный центр специального контроля Украины.

Где произошло землетрясение

Согласно информации Центра, аппаратурой были зафиксированы литосферные колебания. Первый толчок произошел в 19.50.

"28 марта 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Полтавском районе, Полтавской области, Мачуховской ТГ, магнитудой 3,2 (по шкале Рихтера), на глубине 8 км. По классификации землетрясений относится к едва ощутимым", — говорится в сообщении.

Основные показатели землетрясения

Насколько это опасное явление

Как сообщал "Телеграф", это уже второй случай в Полтавской области с начала 2026 года. Однако, по словам сейсмолога Александра Кендзеры, нервничать из-за этого не стоит, ведь такие колебания земной коры обычное явление.

"Эти толчки в Полтавской области ничего страшного не несут. Ничего непредсказуемого не происходит, к счастью", — объяснил сейсмолог.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на территории Украины есть несколько сейсмически активных поясов. Именно поэтому время от времени происходят землетрясения, но их мощность вряд ли может повлечь за собой катастрофические разрушения.