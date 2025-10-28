Туреччину струсонув сильний землетрус: є руйнування та пошкодження будівель (мапа, відео, фото)

В Туреччині стався сильний землетрус магнітудою 6,1 бала за шкалою Ріхтера, який спричинив руйнування та пошкодження в одній з провінцій країни. Декілька інших регіонів Туреччини також відчули поштовхи.

Що треба знати:

Одна з провінцій Туреччини — Баликесір — постраждала від стихійного лиха, ще кілька відчули афтершоки

Турецька влада заявляє, що серйозних наслідків землетрусу не зафіксовано

Тим часом ЗМІ публікують фото та відео зруйнованих та пошкоджених будівель Синдиргі

Як повідомляє Associated Press, епіцентр землетрусу був у місті Синдиргі в провінції Баликесір на глибині близько шести кілометрів. Також було відзначено низку афтершоків потужністю в 4,2 бала. Поштовхи відчули міста у кількох сусідніх провінціях Бурса та Маніса, а також у великих містах, в тому числі в Стамбулі та Ізмірі.

За даними міністерства внутрішніх справ Туреччини та Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), внаслідок первинних обстежень нібито немає серйозних наслідків. Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що на містах працюють рятувальні групи, а міністр охорони здоров’я Кемаль Мемішоглу — що внаслідок стихійного лиха немає постраждалих, або загиблих.

Проте турецькі ЗМІ повідомили про обвал щонайменше трьох будівель у Синдиргі. А турецькі канали в Telegram публікують фото та відео руйнувань, що сталися внаслідок землетрусу. Втім, про загиблих або поранених також не повідомлялося.

Землетрус на Камчатці: спрацював, як кара небесна

Нагадаємо, що в Росії наприкінці липня цього року Камчатка зазнала найпотужнішого землетрусу за понад півстоліття. Вночі на 30 липня в регіоні сталося відразу два потужні землетруси — силою у 8,7 та 5,8 бала за шкалою Рихтера. Протягом дня 30 липня Камчатку струсонули ще п’ять землетрусів магнітудою 5,0, 4,8, 4,8, 5,3 та 6,0 — їх було зафіксовано на Камчатці за проміжок у близько 10 хвилин

А 18 вересня Камчатку вчергове сколихнув потужний землетрус. Магнітуда землетрусу склала 7,2 бала за шкалою Ріхтера, через це на Далекому Сході та в США оголосили про загрозу цунамі висотою до 1,5 метра. Кілька російських населених пунктів постраждали через стихійне лихо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як землетрус у Росії вдарив по ядерній тріаді Кремля і чому це на руку Україні. На півострові Камчатка розташована одна з найважливіших військово-морських баз Тихоокеанського флоту Росії.