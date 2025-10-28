Туреччину струсонув сильний землетрус: є руйнування та пошкодження будівель (мапа, відео, фото)
В Туреччині стався сильний землетрус магнітудою 6,1 бала за шкалою Ріхтера, який спричинив руйнування та пошкодження в одній з провінцій країни. Декілька інших регіонів Туреччини також відчули поштовхи.
Що треба знати:
- Одна з провінцій Туреччини — Баликесір — постраждала від стихійного лиха, ще кілька відчули афтершоки
- Турецька влада заявляє, що серйозних наслідків землетрусу не зафіксовано
- Тим часом ЗМІ публікують фото та відео зруйнованих та пошкоджених будівель Синдиргі
Як повідомляє Associated Press, епіцентр землетрусу був у місті Синдиргі в провінції Баликесір на глибині близько шести кілометрів. Також було відзначено низку афтершоків потужністю в 4,2 бала. Поштовхи відчули міста у кількох сусідніх провінціях Бурса та Маніса, а також у великих містах, в тому числі в Стамбулі та Ізмірі.
За даними міністерства внутрішніх справ Туреччини та Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), внаслідок первинних обстежень нібито немає серйозних наслідків. Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що на містах працюють рятувальні групи, а міністр охорони здоров’я Кемаль Мемішоглу — що внаслідок стихійного лиха немає постраждалих, або загиблих.
Проте турецькі ЗМІ повідомили про обвал щонайменше трьох будівель у Синдиргі. А турецькі канали в Telegram публікують фото та відео руйнувань, що сталися внаслідок землетрусу. Втім, про загиблих або поранених також не повідомлялося.
Землетрус на Камчатці: спрацював, як кара небесна
Нагадаємо, що в Росії наприкінці липня цього року Камчатка зазнала найпотужнішого землетрусу за понад півстоліття. Вночі на 30 липня в регіоні сталося відразу два потужні землетруси — силою у 8,7 та 5,8 бала за шкалою Рихтера. Протягом дня 30 липня Камчатку струсонули ще п’ять землетрусів магнітудою 5,0, 4,8, 4,8, 5,3 та 6,0 — їх було зафіксовано на Камчатці за проміжок у близько 10 хвилин
А 18 вересня Камчатку вчергове сколихнув потужний землетрус. Магнітуда землетрусу склала 7,2 бала за шкалою Ріхтера, через це на Далекому Сході та в США оголосили про загрозу цунамі висотою до 1,5 метра. Кілька російських населених пунктів постраждали через стихійне лихо.
Раніше "Телеграф" розповідав, як землетрус у Росії вдарив по ядерній тріаді Кремля і чому це на руку Україні. На півострові Камчатка розташована одна з найважливіших військово-морських баз Тихоокеанського флоту Росії.