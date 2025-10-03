Як війна впливає на землетруси? Сейсмолог назвав головну загрозу, про яку не здогадуються

Сейсмологи не фіксують зростання природних землетрусів через вибухи, спричинені війною, однак попереджають про інші ризики

Попри потужні вибухи внаслідок російських атак, війна не спричинила змін у сейсмічній активності України. Енергія, яку генерують навіть найбільші вибухи, є мізерною порівняно з тією, що потрібна для виникнення землетрусу.

Що варто знати:

Навіть найпотужніші вибухи не впливають на природну сейсмічність України

Вибухові хвилі знижувати їхню стійкість будинків

Житло, яке зазнало ударних хвиль, можуть не витримати навіть слабких поштовхів

Про це "Телеграфу" повідомив провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. Субботіна НАН України Дмитро Гринь. "Всі землетруси відбуваються на великих глибинах. І оці поверхневі наші вибухи, наші якісь дії, вони не можуть вплинути на прискорення або сповільнення, або на якось збільшення кількості цих землетрусів", — зазначив сейсмолог.

Водночас вибухові хвилі здатні пошкоджувати будівлі, що створює нові ризики у разі можливих землетрусів у майбутньому. Особливо це стосується конструкцій, які вже зазнали пошкоджень від прямих влучань чи вибухової хвилі.

За словами сейсмолога, військові дії можуть викликати техногенні зсуви, зокрема в кар'єрах або зонах надмірного навантаження на ґрунти, але до природної сейсмічності це жодного стосунку не має.

Утім, експерт наголошує на іншому факторі ризику. Хоч самі бойові дії не викликають землетрусів, пошкодження інфраструктури, спричинене вибухами, знижує сейсмостійкість будівель.

За словами Гриня, велика кількість житлових будинків — особливо в районах, що зазнали обстрілів, — зазнали структурних навантажень, які могли ослабити конструкції. Йдеться, зокрема, про ударні хвилі від ракет чи авіаударів, які створюють сильні поштовхи через ґрунт.

"Ця тема є мало вивченою і постає питання, чи ці будинки після такого ураження зможуть витримати, наприклад, землетрус у 3-4 бали", — зазначив науковець.

"Ця тема є мало вивченою і постає питання, чи ці будинки після такого ураження зможуть витримати, наприклад, землетрус у 3-4 бали", — зазначив науковець.