З початку грудня в Україні сталося вже 6 землетрусів. Де зафіксовано найсильніший (карта)

В ніч на 13 грудня "потрусило" Буковину

В грудні на території України зафіксовано кілька землетрусів магнітудою від 1.8 до 4.4 балів за шкалою Ріхтера. Найсильніші підземні поштовхи сталися на території окупованого Криму.

Що треба знати:

З початку грудня в Україні зафіксовано кілька землетрусів — один з них відноситься до відчутних

Підземні поштовхи невеликої сили сталися у західних областях

А найсильнішим став землетрус на території кримського півострова — 4.4 бали за шкалою Ріхтера

Землетруси в Україні з початку грудня

Про це свідчать дані Головного центру спеціального контролю. У ніч на 13 грудня підземні поштовхи силою 2.5 за шкалою Ріхтера на глибині 3 км сталися у Чернівецькій області (Дністровський район). За класифікацією землетрусів вони відносяться до ледве відчутних.

Ввечері 11 грудня, землетрус магнітудою 2,9 бала зафіксовано Чортківському районі Тернопільської області. Підземні коливання такої сили відносять до категорії відчутних — люди можуть їх помітити, однак вони зазвичай не несуть небезпеки.

Найсильніший землетрус за місяць станом на 13 грудня зафіксовано на території Криму. Підземні поштовхи магнітудою 4.4 за шкалою Ріхтера сталися 12 грудня о 19:13. Епіцентр землетрусу знаходився у Чорному морі (12 км до узбережжя Криму), на глибині 16 км. За класифікацією землетрусів він відноситься до відчутних.

Карта землетрусів в Україні у грудні

Російські ЗМІ підтверджують, що Крим "потрусило". Пишуть, що за ніч сталося 20 афтершоків.

Також незначні підземні поштовхи з початку грудня фіксувалися у Чернівецькій області (1 грудня). Також їх було зафіксовано на Закарпатті (два землетруси 8 грудня).

Раніше "Телеграф" розповідав, що сто років тому Крим суттєво постраждав від землетрусу. Дані історичних спостережень показують — невдовзі він може повторитись. В зоні ризику — прибережні райони Чорного моря, зокрема в Україні — Одещина, Миколаївщина, Херсонщина і власне Крим. Особливість півдня така, пояснив провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь, що хвиля може і не піти далеко, особливо, якщо землетрус буде в морі. Однак один об’єкт він точно зруйнує — Кримський міст.