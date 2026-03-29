Не випадковий набір букв: що насправді означає назва "АТБ"

Мережа маркетів "АТБ" доволі розповсюджена та відома по всій Україні. Проте мало хто знає, звідки саме з'явилась назва та що може "розповісти" ця абревіатура.

Компанія починала свій "шлях до успіху" з кількох пострадянських гастрономів у Дніпрі. Про це розповідається на офіційній сторінці мережі.

Що означають ці три букви

Сама абревіатура АТБ походить від назви компанії "АгроТехБізнес", яка спочатку спеціалізувалась на сільськогосподарській техніці та аграрному бізнесі. Заснували її бізнесмени з Дніпра Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков і Віктор Карачун. У 1993 році вони вирішили перетворити звичайні гастрономи на міні-маркети. З часом повна назва компанії стала ТОВ "АТБ-Маркет", але скорочення "АТБ" краще прижилося серед відвідувачів. До 1998 року мережа перейшла на самозабезпечення, що дало змогу оперативніше реагувати на запити ринку.

Магазин "АТБ". Фото ілюстративне

У 2010-х роках мережа відкрила низку магазинів у всіх регіонах України, включаючи Крим і схід (до 2014 року). У 2020-х роках мережа запустила онлайн-магазин та доставку, що було особливо актуально під час пандемії та війни.

Станом на 2025 рік мережа налічувала понад 1300 магазинів та 70 тисяч співробітників. Зараз "АТБ" також не стоїть на місці завдяки впровадженню цифрових технологій. Мобільний додаток дозволяє замовляти продукти онлайн, а доставка діє навіть для віддалених сіл. Компанія також інвестує в екологію, зменшуючи використання пластику. Замість цього пропонуються екологічні багаторазові сумки.

Логотип "АТБ". Фото Вікіпедія

Цікаві факти про "АТБ"

"АТБ" починалося з агротехніки: перші інвестиції були в трактори та комбайни, перш ніж перейти до продуктів.

У 2021 році компанія отримала патент на дизайн магазинів, роблячи їх впізнаваними по всій Україні.

Щодня в "АТБ" роблять покупки понад 4 мільйони людей.

Під час окупації росіянами деяких українських регіонів "АТБ" перейменовували на "АБЦ", але після деокупації мережа швидко повернула все на свої місця.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина власника "АТБ" Геннадія Буткевича. Вона подарувала чоловікові двох доньок.