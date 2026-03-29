Не случайный набор букв: что на самом деле означает название "АТБ"

Сеть маркетов "АТБ" достаточно распространена и известна по всей Украине. Однако немногие знают, откуда именно появилось название и что может "рассказать" эта аббревиатура.

Компания начинала свой "путь к успеху" с нескольких постсоветских гастрономов в Днепре. Об этом рассказывается на официальной странице сети.

Что означают эти три буквы

Сама аббревиатура АТБ происходит от названия компании "АгроТехБизнес", изначально специализировавшейся на сельскохозяйственной технике и аграрном бизнесе. Основали ее бизнесмены с Днепра Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун. В 1993 году они решили превратить обычные гастрономы в мини-маркеты. Со временем полное название компании стало ООО "АТБ-Маркет", но сокращение "АТБ" лучше прижилось среди посетителей. К 1998 году сеть перешла на самообеспечение, что позволило более оперативно реагировать на запросы рынка.

Магазин "АТБ". Фото иллюстративное

В 2010-х годах сеть открыла ряд магазинов во всех регионах Украины, включая Крым и восток (до 2014 года). В 2020-х годах сеть запустила онлайн-магазин и доставку, что особенно актуально во время пандемии и войны.

На 2025 год сеть насчитывала более 1300 магазинов и 70 тысяч сотрудников. Сейчас "АТБ" тоже не стоит на месте благодаря внедрению цифровых технологий. Мобильное приложение позволяет заказывать продукты онлайн, а доставка действует даже для отдаленных деревень. Компания также инвестирует в экологию, уменьшая использование пластика. Вместо этого предлагаются экологичные многоразовые сумки.

Логотип Симферополь. Фото Википедия

Интересные факты об "АТБ"

АТБ начиналось с агротехники: первые инвестиции были в тракторы и комбайны, прежде чем перейти к продуктам.

В 2021 году компания получила патент на дизайн магазинов, делая их узнаваемыми по всей Украине.

Ежедневно в "АТБ" совершают покупки более 4 миллионов человек.

Во время оккупации россиянами некоторых украинских регионов "АТБ" переименовывали в "АБЦ", но после деоккупации сеть быстро вернула все на свои места.

