"Закрили очі?" Апеляція відмовилась розбиратись по суті у справі Богуслаєва

Київський апеляційний суд у понеділок, 30 березня, залишив у силі попередні рішення щодо Вячеслава Богуслаєва. Під час засідання розглядалась апеляційна скарга сторони захисту на незаконну та підроблену ухвалу про продовження строків тримання під вартою підсудного.

Деталі рішення розповів адвокат Ростислав Кравець.

"Не дивлячись на очевидні порушення та підробку ухвал, апеляційний суд все залишив в силі", — додав правозахисник.

Він також розповів, що сам Вячеслав Богуслаєв, коли отримав право надати слово, попросив суддів не користуватись телефонним правом і прийняти рішення відповідно до Закону. Адвокат додає, що підсудного не доставили у залу суду через відповідне рішення суддів Соломʼянського районного суду міста Києва, а вислухали за допомогою мобільного звʼязку.

"До речі, судді апеляції також проігнорували істотні порушення процесуального Закону про які нещодавно писав Верховний суд, а саме не повідомлення, ні адвокатів, ні обвинуваченого, ні прокурорів про розгляд ухвали про виправлення описки, яке є обов'язковим", — додає Ростислав Кравець.

Він також висловлює підозру, що деякі судді Київського апеляційного суду можуть нібито подати у відставку, коли з'явиться рішення ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини), в якому можуть бути встановлені грубі порушення прав людини і незаконне тримання під вартою.

За словами адвоката, з цього приводу вже у ДБР зареєстровано кримінальне провадження за ст. 366 КК України, а також вирішується і реєстрація кримінального провадження у НАБУ за ст. 364 КК України щодо суддів Солом'янського районного суду міста Києва Педенко Ади Михайлівни, Сергієнко Ганни Леонідівни, Кравченко Ярослави Володимирівни.

"Замість розгляду кримінальної справи в розумні строки як сторона обвинувачення, так і судді максимально затягують її розгляд розуміючи, як на мене, повну відсутність доказів пред'явленого обвинувачення", — додає сторона захисту Богуслаєва.

За його словами, засідання 31 березня було знято, хоча призначалось завчасно і під час минулого засідання головуюча Педенко А.М. запевнила, що Кравченко Я.В. відкличуть з відпустки і суд обов'язково відбудеться, але цього не сталось.