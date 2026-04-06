"Як телята в полі": Безсмертний пояснив, чому нардепи не хочуть працювати
Бессмертний пояснив, чому парламент втратив вплив і як можна відновити політичну систему
Верховна Рада втратила свою ключову роль у політичній системі, що призвело до кризи парламентаризму в Україні. Проте шанс виправити ситуацію все ще є.
Що потрібно знати:
- Депутатів фактично позбавили можливості працювати над законами
- Парламент також втратив контроль над виконавчою владою, зокрема над урядом
- Політичну систему України було зруйновано після приходу до влади Віктор Янукович
Вихід із ситуації можливий лише через дотримання Конституції, наголошує відомий дипломат і політик Роман Безсмертний в інтерв'ю "Телеграфу" "Лукашенко готує майданчик для атаки, а Путін вимикає інтернет не через мобілізацію".
Політик зауважив, що наразі в українському парламенті — не фахівці-політики: "Ми бачимо сьогодні осіб, які ні сном ні духом взагалі ніякого відношення не мали ні до політики, ні до процесу законотворення чи комунікації з суспільством. Це в більшості своїй, люди секторального прояву, родом занять яких була певна обмежена функція".
І навіть тих, хто прийшов в останню Раду із бажанням працювати залишили без основних законотворчих функцій.
Спочатку вони [депутати] прийшли, і їм сказали, що ви просто маєте натискати кнопки з космічною швидкістю. Це моментально вбило навіть бажаючих займатися цим процесом, їх фаховість. Після цього почалися зміни уряду без парламенту. І який мотив [працювати]? Тобі не дають працювати над законами, забирають твою політичну функцію, а потім кажуть: "Так а нащо бюджет розглядати, його ж наш уряд [написав]". Одним голосуванням почали приймати бюджет. І четверта функція, яку забрали, — це функція контролю за діями виконавчої влади. Запрошують міністра [до Ради] — він не приходить. Так вбивали парламентаризм.
Безсмертний наголошує, що від початку нових парламентарів підтримувати, але потім ситуація змінилась і вони по суті розгубились "як телята в полі". Для того, щоб відновити парламентаризм в Україні потрібно "зрозуміти, що основою політичної системи є багатопартійність. Партії — це школа кадрів, школа організації комунікації з суспільством. Не було такої партії, як "Слуга народу", немає і тепер вже не буде". При цьому вини суспільства політик не бачить, адже саме лідери не виконали свої функції.
"Немає можливості побудувати парламент і парламентаризм, якщо це не політична система, — каже Безсмертний. — Однак перше, що треба зрозуміти зараз, — є Конституція і закони, і спробувати жити за ними. Парадоксальність ситуації в тому, що над Україною нависла колосальна загроза. Україну врятувала демократія, бо народ піднявся на захист своєї держави".
Перше, що треба зробити зараз, у зв'язку з тим, що не можна вибори провести, — спробувати жити за Конституцією
В разі урядової кризи потрібно уряд міняти за Конституцією, а останні зміни політик називає "хотєлками". Якщо це продовжуватиметься — політичної системи не збудувати.
"В тому справа зараз вперлася в те, що треба жити за законом, і це дасть можливість відродити політичну систему. А де вона поділася? Її було вбито ще при Януковичі. Знищено. Прихід Януковича — це, по суті, вбивство політичної системи України", — резюмує Безсмертний.
