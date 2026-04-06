"Як телята в полі": Безсмертний пояснив, чому нардепи не хочуть працювати

Бессмертний пояснив, чому парламент втратив вплив і як можна відновити політичну систему

Верховна Рада втратила свою ключову роль у політичній системі, що призвело до кризи парламентаризму в Україні. Проте шанс виправити ситуацію все ще є.

Що потрібно знати:

Депутатів фактично позбавили можливості працювати над законами

Парламент також втратив контроль над виконавчою владою, зокрема над урядом

Політичну систему України було зруйновано після приходу до влади Віктор Янукович

Вихід із ситуації можливий лише через дотримання Конституції, наголошує відомий дипломат і політик Роман Безсмертний в інтерв'ю "Телеграфу".

Політик зауважив, що наразі в українському парламенті — не фахівці-політики: "Ми бачимо сьогодні осіб, які ні сном ні духом взагалі ніякого відношення не мали ні до політики, ні до процесу законотворення чи комунікації з суспільством. Це в більшості своїй, люди секторального прояву, родом занять яких була певна обмежена функція".

І навіть тих, хто прийшов в останню Раду із бажанням працювати залишили без основних законотворчих функцій.

Спочатку вони [депутати] прийшли, і їм сказали, що ви просто маєте натискати кнопки з космічною швидкістю. Це моментально вбило навіть бажаючих займатися цим процесом, їх фаховість. Після цього почалися зміни уряду без парламенту. І який мотив [працювати]? Тобі не дають працювати над законами, забирають твою політичну функцію, а потім кажуть: "Так а нащо бюджет розглядати, його ж наш уряд [написав]". Одним голосуванням почали приймати бюджет. І четверта функція, яку забрали, — це функція контролю за діями виконавчої влади. Запрошують міністра [до Ради] — він не приходить. Так вбивали парламентаризм. Роман Безсмертний, політик

Безсмертний наголошує, що від початку нових парламентарів підтримувати, але потім ситуація змінилась і вони по суті розгубились "як телята в полі". Для того, щоб відновити парламентаризм в Україні потрібно "зрозуміти, що основою політичної системи є багатопартійність. Партії — це школа кадрів, школа організації комунікації з суспільством. Не було такої партії, як "Слуга народу", немає і тепер вже не буде". При цьому вини суспільства політик не бачить, адже саме лідери не виконали свої функції.

"Немає можливості побудувати парламент і парламентаризм, якщо це не політична система, — каже Безсмертний. — Однак перше, що треба зрозуміти зараз, — є Конституція і закони, і спробувати жити за ними. Парадоксальність ситуації в тому, що над Україною нависла колосальна загроза. Україну врятувала демократія, бо народ піднявся на захист своєї держави".

Перше, що треба зробити зараз, у зв'язку з тим, що не можна вибори провести, — спробувати жити за Конституцією Роман Безсмертний, політик

В разі урядової кризи потрібно уряд міняти за Конституцією, а останні зміни політик називає "хотєлками". Якщо це продовжуватиметься — політичної системи не збудувати.

"В тому справа зараз вперлася в те, що треба жити за законом, і це дасть можливість відродити політичну систему. А де вона поділася? Її було вбито ще при Януковичі. Знищено. Прихід Януковича — це, по суті, вбивство політичної системи України", — резюмує Безсмертний.

