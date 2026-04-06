Бессмертный объяснил, почему парламент лишился влияния и как можно восстановить политическую систему

Верховная Рада потеряла свою ключевую роль в политической системе, что привело к кризису парламентаризма в Украине. Однако шанс поправить ситуацию все еще есть.

Что нужно знать:

Депутатов фактически лишили возможности работать над законами

Парламент также потерял контроль над исполнительной властью, в частности, над правительством

Политическая система Украины была разрушена после прихода к власти Виктор Янукович

Выход из ситуации возможен только через соблюдение Конституции, отмечает известный дипломат и политик Роман Бессмертный в интервью "Телеграфу" "Лукашенко готовит площадку для атаки, а Путин выключает интернет не из-за мобилизации".

Политик отметил, что сейчас в украинском парламенте не специалисты-политики: "Мы видим сегодня лиц, которые ни сном ни духом вообще никакого отношения не имели ни к политике, ни к процессу законообразования или коммуникации с обществом. Это в большинстве своем, люди секторального проявления, родом занятий которых была определенная ограниченная функция".

И даже пришедших в последнюю Раду с желанием работать, оставили без основных законотворческих функций.

Сначала они [депутаты] пришли, и им сказали, что вы просто должны нажимать кнопки с космической скоростью. Это моментально убило даже желающих заниматься этим процессом, их профессионализм. После этого начались смены правительства без парламента. И каков мотив [работать]? Тебе не дают работать над законами, забирают твою политическую функцию, а потом говорят: "Да а зачем бюджет рассматривать, его наше правительство [написал]". Одним голосованием начали принимать бюджет. И четвертая забранная функция — это функция контроля за действиями исполнительной власти. Приглашают министра [в Совет] — он не приходит. Так убивали парламентаризм. Роман Бессмертный, политик

Бессмертный отмечает, что с начала новых парламентариев поддерживать, но потом ситуация изменилась и они, по сути, растерялись "как телята в поле". Для того, чтобы восстановить парламентаризм в Украине, нужно "понять, что основой политической системы является многопартийность. Партии — это школа кадров, школа организации коммуникации с обществом. Не было такой партии, как "Слуга народа", нет и теперь уже не будет". При этом вины общества политик не видит, потому что именно лидеры не выполнили свои функции.

"Нет возможности построить парламент и парламентаризм, если это не политическая система, — говорит Бессмертный. — Однако первое, что нужно понять сейчас, — Конституция и законы, и попытаться жить за ними. Парадоксальность ситуации в том, что над Украиной нависла колоссальная угроза. Украину спасла демократия, потому что народ поднялся на защиту своего государства".

Первое, что нужно сделать сейчас, в связи с тем, что нельзя выборы провести, — попытаться жить по Конституции. Роман Бессмертный, политик

В случае правительственного кризиса нужно правительство менять по Конституции, а последние изменения политик называет "хотелками". Если это будет продолжаться, политической системы не построить.

"В том дело сейчас уперлось в то, что надо жить по закону, и это позволит возродить политическую систему. А где она делась? Она была убита еще при Януковиче. Уничтожено. Приход Януковича — это, по сути, убийство политической системы Украины", — резюмирует Бессмертный.

