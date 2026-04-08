Навіть якщо маєте роботу: як українців можуть змусити робити "суспільно корисні" завдання під час війни

Під час дії воєнного стану українців можуть примусити до суспільно корисних робіт, навіть тих, хто вже працевлаштований. Йдеться не про звільнення — людей можуть залучити до розборів завалів, будівництва укриттів, вантаження гуманітарки тощо.

Юрист Ігор Чудовський розповів "Телеграфу", що для залучення людей, що вже мають роботу, потрібне погодження із роботодавцем. Як він розповів для статті: "Українців можуть змусити розбирати завали: юрист розповів, як це працює з боку закону", місце роботи за працівником зберігається.

Ба більше — оплата за суспільно корисні роботи не може бути нижчою за середню зарплату за основним місцем роботи. Є й виключення — не залучають до трудової повинності:

залучених до оборонної сфери

залучених до захисту критичної інфраструктури

заброньованих.

Що треба знати про трудову повинність

За словами юриста, держава під час воєнного стану має право залучати людей до суспільно корисних робіт, і це не вважається примусовою працею в класичному розумінні. Однак має працювати чіткий механізм. Це не означає, що будь-хто з посвідченням може ходити по квартирах і "розписувати людей по об’єктах", — каже Чудовський. За словами юриста про залучення до трудової повинності має бути рішення військового командування чи військової адміністрації, які визначають види робіт, замовників, виконавців, категорії осіб і тільки потім оформлюється залучення.

