Ця система витісняє газові обігрівачі: вона може зменшити рахунки за комуналку

Однак є недолік — її встановлення коштує дорожче

Газове опалення, яке десятиліттями вважалося стандартом для будинків, поступово починає втрачати свої позиції. На його місце приходить технологія, яка працює зовсім інакше — теплові насоси.

За допомогою неї можна зменшити щомісячні рахунки за електроенергію, хоча монтаж буде недешевим. Детальніше про це написали в "Eco News".

Чому теплові насоси набирають популярності

Теплові насоси працюють інакше, ніж газові обігрівачі. Вони не виробляють тепло шляхом спалювання палива, а переносять його з повітря, ґрунту або води.

Завдяки цьому вони можуть бути значно ефективнішими. Такі системи здатні забезпечувати у кілька разів більше тепла на одиницю витраченої електроенергії.

Крім опалення, багато моделей також працюють як кондиціонери влітку, що робить їх універсальним рішенням для будинку.

Зовнішній тепловий насос, встановлений поруч із будинком. Фото: "Eco News"

Висока ціна впровадження

Попри переваги, теплові насоси поки що залишаються дорожчими у встановленні, ніж газові системи. Додаткові витрати можуть виникати через модернізацію електромережі або утеплення будинку.

Хоча початкові інвестиції вищі, у перспективі теплові насоси можуть зменшити щомісячні витрати на енергію та залежність від коливань цін на газ.

Також їх вважають безпечнішими, оскільки відсутній ризик витоку газу або утворення чадного газу.

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