Діти 90-х не витримують стрес: психологи назвали несподівану причину

Надмірна опіка батьків і цифрове середовище змінили здатність дітей справлятися з труднощами.

Психологи дедалі частіше звертають увагу на те, що молоді люди, народжені після 1990 року, часто демонструють нижчу стійкість до життєвих труднощів порівняно зі своїми батьками та дідусями з бабусями. На думку фахівців, причиною стали суттєві зміни у вихованні дітей та способі життя сучасного суспільства, пише портал Mitre.

Експерти пояснюють, що в минулі десятиліття діти регулярно стикалися з різними викликами у повсякденному житті. Це могли бути суворіші правила вдома та в школі, складніші завдання, активні ігри на вулиці та необхідність самостійно вирішувати багато проблем. Такі ситуації допомагали розвивати витривалість, терпіння та вміння справлятися з розчаруваннями.

Сьогодні ж батьки значно частіше намагаються захистити дітей від будь-якого дискомфорту. Психологи зазначають, що надмірна опіка, постійний контроль з боку дорослих та прагнення усунути будь-які труднощі позбавляють дитину можливості навчитися долати невдачі власними силами.

Підлітки стали більш тривожними

Окрему роль відіграє і цифрове середовище. Постійне використання гаджетів та соціальних мереж створює додатковий психологічний тиск. Молоді люди часто порівнюють себе з іншими, прагнуть досягати ідеальних результатів і гостріше реагують на помилки чи критику.

Через це фахівці фіксують зростання кількості випадків тривожності, перфекціонізму та депресивних станів серед молоді. Все більше підлітків і молодих людей звертаються по психологічну допомогу через труднощі з керуванням емоціями та переживанням стресу.

На думку психологів, виправити ситуацію можна, якщо дозволяти дітям отримувати власний досвід подолання труднощів. Йдеться про поступове надання більшої самостійності, можливість помилятися та робити висновки зі своїх невдач. Також корисними вважаються вільні ігри без постійного контролю дорослих і навчання навичкам емоційної саморегуляції.

Психологи наголошують, що стійкість до стресу не є вродженою рисою характеру. Вона формується поступово через життєвий досвід, подолання труднощів і здатність адаптуватися до змін. Саме тому надмірний захист від будь-яких проблем може мати зворотний ефект і ускладнювати доросле життя.

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