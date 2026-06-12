Порожні пляшки з-під шампуню — це не сміття: 3 прості способи їх повторного використання

Ця річ із ванної може заощадити гроші та зробити побут зручнішим

Порожні пляшки з-під шампуню більшість людей одразу викидає, однак насправді це міцний і вологостійкий пластик, який можна легко використати повторно.

Після простого очищення та мінімальної обробки вони стають зручними речами для дому, особливо у ванній або на кухні. Що з них можна зробити, написали в "los andes 142".

3 прості ідеї, як використати пляшки з-під шампуню

Дозатори для побутової хімії

Пляшки можна перетворити на зручні дозатори для мийних засобів, прального порошку або кондиціонера для білизни. Завдяки кришці легко контролювати кількість рідини, що допомагає уникати зайвих витрат і підтримувати порядок.

Органайзер для ванної

Ще один варіант — зробити з пляшки тримач для губок, щіток, бритв або інших дрібних речей. Її можна розрізати та закріпити у душі або на стіні, щоб заощадити місце та тримати все під рукою.

Лійка для рослин

Пляшку також можна використати для поливу квітів. Достатньо зробити невеликі отвори в кришці — і вийде проста лійка для кімнатних або балконних рослин.

Як використати порожні пляшки з-під шампуню та гелю для душу. Фото: згенероване ШІ

Чому варто їх переробити на декор

Повторне використання таких пляшок допомагає зменшити кількість пластикових відходів і водночас економить гроші на покупці додаткових органайзерів чи інвентарю. Це простий спосіб зробити побут більш зручним і екологічним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому не варто викидати шкірку авокадо.