Українці можуть отримати 1500 грн через "Дію". Кого це стосується і як подати заявку

Наступний етап звернень — з 1 по 20 липня

Через "Дію" можна подати заявку на фінансову допомогу у розмірі 1 500 гривень на квартал. Її надають ветеранам та ветеранкам в межах державної програми "Ветеранський спорт", гроші можна використати на заняття спортом та підтримку здоров’я.

Наступний етап подачі заявок на виплату за III квартал 2026 року триватиме з 1 до 20 липня, повідомляє PMG. Після подачі та схвалення заявки гроші надходять на спеціальну "Дія.Картку".

Кошти призначені на оплати послуг, пов’язаних із фізичною активністю:

відвідування спортивних залів;

заняття у фітнес-клубах;

тренування у спортивних секціях;

інші послуги, спрямовані на підтримку фізичної форми.

Гроші треба використати за три місяці. Якщо цього не зроблено, кошти (або їхній залишок) повертається державі, можливість накопичувати виплати не передбачена.

Хто може отримувати 1500 грн на квартал за програмою "Ветеранський спорт"

Вона доступна для громадян віком від 18 років, які мають:

статус учасника бойових дій;

або статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Щоб скористатися програмою, необхідно мати верифікований податковий номер у "Дії". Крім того, інформація про заявника має бути внесена у Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Як подати заявку на гроші "Ветеранський спорт". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Як подати заявку через "Дію"

Авторизуватися у застосунку "Дія"

Відкрити розділ "Сервіси"

Обрати послугу "Ветеранський спорт"

Дочекатися перевірки даних системою

Вказати "Дія.Картку" для зарахування коштів

Надіслати заяву

Якщо система не знаходить необхідних даних про заявника, треба звернутися у Міністерство у справах ветеранів. На їхньому сайті можна уточнити інформацію та перевірити відомості у реєстрі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі категорії українців отримають щорічні виплати до Дня Незалежності України. Сума становить від 450 до 3 100 грн.