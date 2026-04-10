Загадковий пластир на обличчі та зміна іміджу: Ахметов вперше за багато часу з'явився на широкій публіці (фото)

Коментатори у мережі обговорюють навіть жестикуляцію підприємця

Український бізнесмен Рінат Ахметов уперше за 12 років відвідав матч ФК "Шахтар", що стало його першою появою перед настільки широким загалом за довгий час. Зміна лука, який він не змінював на багатьох останніх фото, зовнішній вигляд та оточення мільярдера одразу привернули увагу громадськості.

Про це повідомляє "Телеграф". Публічна поява Ахметова почалася з відвідування церемонії прощання з екстренером "Шахтаря" Мірчею Луческу у Бухаресті. Мільярдера, як і завжди, оточувала велика кількість охорони, що викликало неоднозначні реакції в мережі.

Ахметов на прощанні з Мірчею Луческу

Дехто порахував, те, як це виглядає з боку, "мафіозною естетикою". Інші ж коментатори відмовилися погоджуватися з такою позицією і вважали, що це цілком нормальна ситуація для великого бізнесмена.

Після церемонії прощання Ахметов відвідав матч Ліги конференцій "Шахтар" — АЗ, який пройшов у Кракові. Його пресслужба опублікувала фото мільярдера, де, якщо придивитися, можна побачити пластир на обличчі бізнесмена.

Ахметов на матчі Шахтар-АЗ

Ця деталь, своєю чергою, також породила масу суперечок у мережі. Коментатори почали будувати теорії про загадковий пластир — від порізу під час гоління до онкології.

Але найбільше увагу українців привернув оновлений лук підприємця. Тут варто зазначити, що останнім часом навколо нього було дуже багато розмов через те, що Ахметов протягом кількох років з’являвся на фото в тому самому одязі. Доходило навіть до того, що деякі вважали, що на знімках був не справжній мільярдер, а згенероване зображення.

Також додавали "страннощів" і локації для знімків, які виглядали дуже схожими.

Ахметов робить дивні фото

Тепер Ахметов з’явився на публіці в оновленому луці. Його улюблений світло-синій костюм змінила модель темнішого відтінку. Те саме сталося і з його туфлями. При цьому варто відзначити, що існує ймовірність того, що зміна відтінків обумовлена не реальною зміною одягу, а специфікою зйомки.

Ахметов перед матчем Шахтар-АЗ

Коментатори в соцмережі Threads також обговорюють і жестикуляцію Ахметова під час матчу, яку деякі коментатори спробували інтерпретувати двояко (як нацистське вітання), хоча найімовірніше це був звичайний емоційний жест уболівальника.

