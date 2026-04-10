Загадочный пластырь на лице и смена имиджа: Ахметов впервые за много времени появился на широкой публике (фото)

Комментаторы в сети обсуждают даже жестикуляцию предпринимателя

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов впервые за 12 лет посетил матч ФК "Шахтер", что стало его первым появлением перед настолько широкой публикой за долгое время. Смена лука, который он не менял на многих последних фото, внешний вид и окружение миллиардера сразу привлекли внимание общественности.

Об этом сообщает "Телеграф". Публичное появление Ахметова началось с посещения церемонии прощания с экс-тренером "Шахтера" Мирчей Луческу в Бухаресте. Миллиардера, как и всегда, окружало большое количество охраны, что вызвало неоднозначные реакции в сети.

Некоторые посчитали, то, как это выглядит со стороны, "мафиозной эстетикой". Другие же комментаторы наотрез отказались соглашаться с такой позицией и посчитали, что это вполне нормальная ситуация для большого бизнесмена.

После церемонии прощания Ахметов посетил матч Лиги конференций "Шахтер" – АЗ, который прошел в Кракове. Его пресс-служба опубликовала фото миллиардера, где, если присмотреться, то можно увидеть пластырь на лице бизнесмена.

Эта деталь, в свою очередь, также породила массу споров в сети. Комментаторы начали строить теории о загадочном пластыре — от пореза во время бритья до онкологии.

Но больше всего украинцев привлек обновленный лук предпринимателя. Тут стоит отметить, что в последнее время вокруг него было очень много разговоров из-за того, что Ахметов на протяжении нескольких лет появлялся на фото в одной и той же одежде. Доходило даже до того, что некоторые считали, что на снимках был не настоящий миллиардер, а сгенерированное ИИ изображение.

Также добавляли "странностей" и локации для снимков, которые выглядели очень схожими.

Теперь же Ахметов появился на публике в обновленном луке. Его любимый светло-синий костюм сменила модель более темного оттенка. То же самое произошло и с его туфлями. При этом стоит отметить, что существует вероятность того, что смена оттенков обусловлена не реальной сменой одежды, а спецификой съемки.

Комментаторы в соцсети Threads также обсуждают и жестикуляцию Ахметова во время матча, которую некоторые комментаторы попытались интерпретировать двояко (как нацистское приветствие), хотя, вероятнее всего, это был обычный эмоциональный жест болельщика.

