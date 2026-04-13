Бурштинова мафія в погонах. Як топ-посадовці СБУ "заробляли" сотні тисяч доларів на Поліссі

Можливо, деякі імена залишилися поза кадром

У березні 2026 року стало відомо про масштабний корупційний скандал за участі високопосадовців СБУ, який отримав назву "бурштинова справа". Головними суб'єктами розслідування є заступник начальника ГУ СБУ у Києві та області Олег Токарчук та заступник начальника УСБУ в Рівненській області Ігор Бріка (на прізвисько "Юрійович"), яких затримали.

"Телеграф" з'ясував, що відомо про затриманих співробітників СБУ та чиїх імен не вистачає у справі:

Що встановило слідство

За даними слідства, посадовці вимагали від представника групи компаній "Амбер Гальбін" (власники — Олег та Ярослав Богельські) гроші за можливість видобувати бурштин у Рівненській області. Йдеться про чималу суму — 622 тисячі доларів. 600 тисяч доларів мав отримати Олег Токарчук, а 22 — Ігор Бріка. Посередником у схемі був Андрій Авдієвський.

СБУшників та посередника затримали під час отримання грошей. З'ясувалося, що правоохоронці роками "кришували" напівлегальний бізнес. Як заявив у суді один зі свідків, за видобуток бурштину треба було платити за кожну установку по 400 доларів за день. Контролював "оплату" саме "Юрійович", тому, ймовірно, 22 тисячі доларів – лише частина суми, яку він регулярно отримував.

Затримання

При цьому, свідки кажуть, що Бріка заявляв, що він діє від імені керівника СБ України у Рівненській області – Андрія Тимченка. Однак до останнього у ДБР питань немає.

У разі незгоди бізнесу до "співпраці" на нього чинили тиск. В арсеналі були відкриття кримінальних проваджень, проведення обшуків та "оглядів" земельних ділянок співробітниками СБУ. Після таких методів "переконання" підприємцям пропонували "вирішити проблему" за гроші.

Судові рішення та дивні моменти розслідування

Попри великий хабар, суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Євген Крук призначив Токарчуку заставу в розмірі лише 998 400 грн (менше 23 тисяч доларів). При цьому прокурор просив 25 мільйонів гривень застави, однак на думку судді, ця сума є "надмірною".

Для порівняння, застава для колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова склала 51 млн грн, для нардепа Нестора Шуфрича – 33 млн грн. Ще одна особливість полягає у тому, що справу ведуть ДБР та Офіс генпрокурора, хоча злочини такого рівня зазвичай підслідні НАБУ та САП.

Може бути причетне вище керівництво?

З матеріалів справи стає зрозуміло, що затримані заступники не могли діяти без відома своїх начальників — Андрія Тимченка (керівник УСБУ в Рівненській області) та Артема Бондаренка (керівник ГУ СБУ в Києві та області). Хоча Бріка стверджував, що діє від імені Тимченка, останній наразі не є фігурантом справи.

Також відомо, що Артем Бондаренко раніше очолював УСБУ у Львівській області, де також працював Токарчук. Обидва були переведені до Києва майже одночасно.

Родичі фігурантів мають цікаві активи

Жоден з посадовців не задекларував значних статків. Однак їхні родичі можуть похвалитися цінним майном: 68-річна матір Тимченка має квартири в Києві, в ЖК "Комфорт Таун"на 71-річну матір Бріки оформлено паркомісце в ЖК "Голосієво", а на його тещу — квартиру площею 105,7 кв. м у тому ж комплексі

Відомості про квартиру

При цьому ані у СБУшника, ані у його дружини Тетяни (яка, до речі, працювала в Фонді держмайна) власної нерухомості в столиці немає. У 2025-му Бріка разом із донькою стали власниками квартири площею 83,3 кв. м у Рівному.

Що відомо про компанію, що поскаржилася на СБУшників

Репутація "Амбер Гальбін" також неоднозначна: Олег Богельський у 2010 був засуджений за збут наркотиків. Серед засновників фірми є родичі ексміністра Миколи Рудьковського.

Олег Богельський

