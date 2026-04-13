Янтарная мафия в погонах. Как топ-чиновники СБУ "зарабатывали" сотни тысяч долларов на Полесье

В марте 2026 года стало известно о масштабном коррупционном скандале с участием высокопоставленных чиновников СБУ, который получил название "янтарное дело". Главными субъектами расследования являются заместитель начальника ГУ СБУ в Киеве и области Олег Токарчук и заместитель начальника УСБУ в Ровенской области Игорь Брика (по прозвищу "Юрьевич"), которых задержали.

"Телеграф" выяснил, что известно о задержанных сотрудниках СБУ и чьих имен не хватает в деле:

Что установило следствие

По данным следствия, чиновники требовали от представителя группы компаний "Амбер Гальбин" (владельцы Олег и Ярослав Богельские) деньги за возможность добывать янтарь в Ровенской области. Речь идет о немалой сумме — 622 тысячи долларов. 600 тысяч долларов должен был получить Олег Токарчук, а 22 — Игорь Брика. Посредником в схеме был Андрей Авдиевский.

СБУшников и посредника задержали во время получения денег. Выяснилось, что правоохранители годами "крышевали" полулегальный бизнес. Как заявил в суде один из свидетелей, за добычу янтаря нужно было платить за каждую установку по 400 долларов в день. Контролировал "оплату" именно "Юрьевич", поэтому, вероятно, 22 тысячи долларов – лишь часть суммы, которую он регулярно получал.

Задержание

При этом свидетели говорят, что Брика заявлял, что он действует от имени руководителя СБ Украины в Ровенской области – Андрея Тимченко. Однако к последнему у ДБР вопросов нет.

В случае несогласия бизнеса на "сотрудничество" на него оказывали давление. В арсенале было открытие уголовных производств, проведение обысков и "обзоров" земельных участков сотрудниками СБУ. После таких методов "убеждения" предпринимателям предлагали "решить проблему" за деньги.

Судебные решения и странные моменты расследования

Несмотря на большую взятку, судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Евгений Крук назначил Токарчуку залог в размере 998 400 грн (менее 23 тысяч долларов). При этом прокурор просил 25 миллионов гривен залога, однако, по мнению судьи, эта сумма является "чрезмерной".

Для сравнения, залог для бывшего вице-премьера Алексея Чернышева составил 51 млн грн, для нардепа Нестора Шуфрича – 33 млн грн. Еще одна особенность состоит в том, что дело ведут ДБР и Офис генпрокурора, хотя преступления такого уровня обычно подследственны НАБУ и САП.

Может быть причастно высшее руководство?

Из материалов дела становится понятно, что задержанные заместители не могли действовать без ведома своих начальников – Андрея Тимченко (руководитель УСБУ в Ровенской области) и Артема Бондаренко (руководитель ГУ СБУ в Киеве и области). Хотя Брика утверждал, что действует от имени Тимченко, последний до сих пор не фигурирует в деле.

Также известно, что Артем Бондаренко ранее возглавлял УСБУ во Львовской области, где работал Токарчук. Оба были переведены в Киев почти одновременно.

Родственники фигурантов имеют интересные активы

Ни один из чиновников не задекларировал значительное состояние. Однако их родственники могут похвастаться ценным имуществом: 68-летняя мать Тимченко имеет квартиры в Киеве, в ЖК "Комфорт Таун" на 71-летнюю мать Брики оформлено паркоместо в ЖК "Голосеево", а на его тещу — квартиру площадью 105,7 кв. м в том же комплексе.

Сведения о квартире

При этом ни у СБУшника, ни у его жены Татьяны (которая, кстати, работала в Фонде госимущества), собственной недвижимости в столице нет. В 2025 году Брика вместе с дочерью стали владельцами квартиры площадью 83,3 кв. м в Киеве.

Что известно о компании, которая пожаловалась на СБУшников

Репутация "Амбер Гальбин" также неоднозначна: Олег Богельский в 2010 году был осужден за сбыт наркотиков. Среди учредителей фирмы есть родственники экс-министра Николая Рудьковского.

