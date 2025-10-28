Хабарі в ТЦК. Нардеп детально розповів про те, що відбувається
-
-
Прайс хабарів у ТЦК виріс
Кількість випадків хабарництва в ТЦК зменшилась у рази. А заяви про величезний ринок "немобілізації", ймовірно, перебільшено.
Що потрібно знати:
- Ранок хабарів з метою ухилення від мобілізації обчислюється десятками мільйонів
- Випадків порушень стає менше
- Бодікамери вплинули на кількість хабарів
Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Руслан Горбенко. Повну версію розмови з політиком можна прочитати, перейшовши на посиланням.
Нардеп поставив під сумнів заяву свого колеги щодо парламенту Дмитра Разумкова, який оцінив ринок "немобілізації" в Україні у 100 мільярдів гривень.
"В 2024 році правоохоронці проводили обшуки і заарештували керівників Бучанського і Бориспільського ТЦК. Які хабарі там знайшли? 300 тисяч, мільйон. У керівника ТЦК Одеської області знайшли 6 мільйонів. Математично якщо порахувати, то 136 районів, середні хабарі були, умовно, керівник області – 6 мільйонів, керівник району – мільйон. 136 районів, це 136 мільйонів гривень, плюс 24 області це 144 мільйони. Ну це точно не 100 мільярдів. І це минулі ж роки", — підрахував нардеп.
При цьому, за його твердженням, кількість випадків хабарництва у ТЦК з того часу зменшилася, як мінімум, у 10 разів. Проте цінники зросли.
Зараз, з повною відповідальністю я можу сказати, що випадків хабарництва в ТЦК зменшилось, як мінімум, в 10 разів. Звісно, прайс піднявся, але бодікамери зробили свій вплив. В 2025 році випадків, щоб хтось щось взяв… я навіть і не чув
Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто має право вручати повістки.