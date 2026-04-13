Самолет из Москвы летел над Украиной? Радары засекли странный борт (карта)

С начала полномасштабной войны небо над Украиной официально закрыто

В воздушном пространстве Украины снова засекли загадочный самолет. Он якобы пролетел сразу над несколькими областями.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса airnavradar. Сообщается, что его системы зафиксировали странный инцидент 12 апреля. Маяк самолета, который летел из России в Египет начал отображаться над Украиной.

Детали полета:

Речь о борте Airbus A321-231 египетской авиакомпании "Nesma Airlines". 12 апреля он выполнял рейс Москва-Шарм-эш-Шейх, но в какой-то момент якобы нарушил воздушное пространство Украины в районе Ровенской области. Далее маяк самолета отображался еще во Львовской и Волынской областях. Несмотря на странности, рейс завершился успешно в пункте назначения.

Самолет над Украиной

Самолет над Украиной

Что это могло быть

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине воздушное пространство над нашей страной было официально закрыто. Поэтому, можно предположить, что в данном случае речь может идти о сбое в системе наблюдения за полетами.

К слову, случаи со сбоями радаров во время войны, это далеко не редкость. Их эксперт по авиационному праву Андрей Гук объяснял именно так.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

