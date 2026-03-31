Полетів у Москву? Дивний літак фіксували над Львовом і не тільки (карта та фото)

У небі над Україною продовжують фіксувати загадкові літаки. Маяк чергового літального апарату раптово "сплив" над двома областями.

Про це свідчать дані моніторингового сервісу Flightradar. За його даними, дивний інцидент було зафіксовано у ніч проти 31 березня. У цей час повітряний простір над нашою країною нібито порушив пасажирський літак Boeing 737 єгипетської авіакомпанії Red Sea Airlines. Він виконував рейс Хургада-Москва, однак у якийсь момент його маячок почав відображатись над Україною.

Літак над Україною

Зокрема, борт фіксували над Львовом та Луцьком. Попри дивацтва, рейс завершився успішно в пункті призначення.

Що це могло бути

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні повітряний простір над нашою країною було офіційно закрито. Тому можна припустити, що в цьому випадку мова може йти про збій у системі спостереження за польотами.

До речі, випадки зі збоями радарів під час війни це далеко не рідкість. Їхній експерт з авіаційного права Андрій Гук пояснював саме так.

Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

